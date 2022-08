Dogomet (Dabola): les budgets pour la réfection des voies et réseaux non justifiés par la mairie

La question de développement reste à désirer dans plusieurs collectivités de la République de Guinée. Parfois, cela s’explique par le manque de transparence dans la gestion des ressources des collectivités. Parmi ces nombreuses collectivités qui se trouvent dans cette situation précaire car les responsables ignorent la question de redevabilité, figure la sous-préfecture de Dogomet, dans la préfecture de Dabola (région administrative de Faranah). Lors d’une enquête menée par notre correspondant, les conseillers communaux qui ont été élus en 2018 jusqu’en 2022 ont fait moins d’efforts. Cela, à cause des soupçons de détournement de fonds et la reconduction de plusieurs projets dans les différents PDL même si le montant est décaissé pour sa réalisation. Cette enquête réalisée pendant trois jours portait essentiellement sur l’évaluation du budget du PDL ainsi que le PAI et leur réalisation.

Dans leurs explications données, le budget de 2019 prévoyait au niveau du volet voies et réseaux, la réfection du pont qui mène vers le marché. Le coût de cette activité s’élève selon la mairie, à un total de soixante-douze millions de francs guinéens. En 2020, la mairie a prévu soixante quatorze millions de francs guinéens et soixante douze millions. En 2021, elle a prévu dix millions de francs guinéens et huit millions cinq cent quatre vingt dix-neuf millions de francs guinéens. Soit un total, de 2019 à 2021, de cent cinquante six millions de francs guinéens.

Ces activités et ces montants décaissés pour les voies et réseaux n’ont pas été réalisés. Selon d’ailleurs le premier vice-maire de la commune, parlant du coût de la réfection du pont, et contrairement aux soixante douze millions, la mairie aurait plutôt utilisé vingt-six millions. Ce qui laisse planer un doute.

« Par rapport aux réseaux routiers, je vous dis chaque année le conseil vote un montant pour les voies et réseaux routiers. Ça se fait manuellement. A la fin de la période hivernale, on fait la réfection. Mais dès que les premières pluies tombent, tout de suite les eaux de ruissellement dégradent… », explique Ibrahima Sory Baldé, communément appelé Mauro, secrétaire général de la mairie.

Cet investissement n’est pas justifié sur le terrain. A travers un constat que nous avons fait dans le centre de la commune urbaine, aucune route ou voie n’a été refaite. Pire, la mairie n’a pas d’archive là-dessus.

Ibrahima Sory Baldé, secrétaire général de la mairie confirme: « Malheureusement, je n’ai pas ces images-là. C’est en 2019-2020 que le conseil communal a pris la décision de rénover ce pont et ça s’est passé au vu et au su de tout le monde ».

Sur la réfection du pont au cours de laquelle la mairie dit avoir utilisé soixante douze millions, le premier vice-maire de la commune de Dogomet dément. Selon lui c’est vingt-six millions qui auraient été utilisés.

« Pour l’exercice 2019-2020, on avait fait face à ça. Le passage était menacé pendant la saison des pluies. On s’est réuni en reunion d’urgence pour intervenir. Et là on a intervenu à la hauteur de vingt-six millions. J’ai les documents dans mon bureau sur l’achat des matériels et la main-d’œuvre », confirme Thierno Mouctar Barry, premier vice-maire de la commune.

Revenant sur le pont, ĺe président du conseil sous-préfectoral des organisations de la société civile guinéenne dément. D’ailleurs il affirme qu’aucune voie n’a été refaite.

« Si le montant a été décaissé mais vraiment le travail n’a pas été fait. Parce que le constat est réel. Il n’ya pas eu de travail par rapport au réseau routier », ,souligne Seydina Barry, président du conseil sous-préfectoral des organisations de la société civile.

Poursuivant l’enquête, nous avons approché un des secrétaires généraux des transporteurs de Dogomet. Selon Thierno Mamadou Barry, c’est eux les syndicalistes et les chauffeurs qui travaillent les voies dans la sous-préfecture. Ils se mobilisent pour les réfections initiées par eux-mêmes. « C’est nous-mêmes qui faisons mais cette année on n’a pas fait encore. Mais on propose de sortir pour refermer les trous. Je ne dis pas qu’ils ne font rien. Mais nous, ce sont les routes qui nous fatiguent, ils ne nous aident pas », a affirmé Thierno Mamadou Barry.

Dans la commune rurale de Dogomet, le constat est qu’aucune route n’est refaite.

Nous reviendrons sur d’autres sujets.

Jacques Kamano