Doguelsigon/Mali : un accident de la circulation fait 2 morts et plusieurs blessés

Dans la matinée de ce samedi, 20 mars 2021, c’est un accident mortel qui s’est produit à Dioma, dans la sous-préfecture de Doguelsigon, préfecture de Mali. Selon nos informations, c’est un camion de marque IVECO, en partance du marché hebdomadaire de Téliré qui s’est renversé au niveau de la décente d’une montagne.

Bilan deux morts et au moins 4 blessés légers et un grave. Selon l’un des rescapés de cet accident, c’est la défection du système de freinage qui aurait causé le drame.

« Nous avons quitté Labé ville hier aux environs de 19 h, pour aller au marché hebdomadaire de Téliré. Arrivé au niveau du Bowal de Bandeya vers 4h du matin, le chauffeur n’a pas pu retrouver le chemin, c’est comme ça qu’il s’est mis à le chercher jusqu’à 6 h du matin. Finalement, il a jugé nécessaire qu’on passe la nuit là-bas. Vers 7 h, nous avons repris le chemin. Arrivé au niveau de la montagne de Dioma, en descendant, il y a eu défection du système de freinage et nous sommes rentrés dans la brousser. Mais finalement, le camion s’est renversé. Je suis sorti du camion le premier suivi du chauffeur. Mais malheureusement, un jeune passager qui a été projeté sous le camion est mort en premier, suivi d’une vielle femme qui a été complément broyée par le camion. Présentement, nous sommes au poste de santé de Doguelsigon (12 h ndlr), les corps sont à la morgue. Il y a eu des blessés comme l’apprenti chauffeur qui a eu une fracture au niveau du pied droit. Les autres passagers ont été légèrement blessés, nous étions au nombre de 7 personnes dans le camion, de marque IVECO. A l’arrivée de la gendarmerie, nous avons laisse le chauffeur sur le lieu de l’accident », explique Elhadj Abdoulaye Diallo.

Dans le même sillage, Elhadj Mamadou Cellou Diallo, président du syndicat des transporteurs de Doguelsigon qui a confirmé l’information, nous a confie que le chauffeur du camion du nom de Djibi a été mis aux arrêts et se trouve dans les mains de la gendarmerie de la localité pour des fins d’enquêtes.

« Exactement, c’est l’un de nos chauffeurs qui était perdu dans le Bowal. Donc en descendant la montagne, le système de freinage a lâché et le camion s’est renversé. Le chauffeur est originaire de Doguelsigon, il se nomme Djibi, il venait de Labé, en partance de Téliré. Il y a eu deux (2) morts, un jeune et une femme. Le jeune est de Sigon, la femme est de Téliré dans le village de Kabassa. Le chauffeur est dans les mains de la gendarmerie. N’importe qui, qui conduisait le camion allait faire cet accident. Il a tout fait, mais comme c’est le destin, il le fallait. La femme qui est décédée a été prise en cours de route à Tountouroun. C’est leur véhicule qui avait eu une panne et comme il faisait nuit, il l’a embarquée », affirme le syndicaliste.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

