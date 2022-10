Domaine agricole du col. Doumbouya, à Fanyé : un « ayant-droit » parle de « spoliation »

La Présidence de la République a présenté samedi le vaste domaine agricole de 59 hectares du colonel Mamadi Doumbouya, à Fanyé, dans Forécariah. A peine annoncé, Sékou Chérif Fadiga [le nom est connu], se réclamant un des ayants-droits parle de « spoliation » et dit qu’il ne se laissera pas intimider « même au prix de ma vie ». Il l’a dit sur sa page Facebook🔻

Mamadi Doumbouya ou la spoliation gouvernance.

Je viens d’apprendre depuis ma retraite parisienne que le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition guinéenne se fait propriétaire de notre domaine agricole, sis à Kily Fanyé dans la sous-préfecture de Mafèrinyah. C’est un domaine de 47 hectares qu’il aurait fait acheter par l’entrepreneur indien Achok, patron de la Société Topaz à des ayants-droits de notre famille pour un montant de 1.800.000.000 francs sans que nous autres ayants-droits aient été mis au courant. Profitant de la faiblesse de position de nos parents, la Société Topaz s’en fait acquéreur pour ensuite le rétrocéder au colonel Mamadi Doumbouya. C’est pendant mon sejour en Guinée pour les funérailles de ma mère en Mai-juin 2022 que j’ai été mis au courant de la duperie. Sous ma conduite, tous les autres ayants-droits qui sont des centaines de personnes de la famille FADIGA, nous avons engagé des démarches en vue de nous rétablir dans notre droit. Pendant que l’enquête suit son cours, la famille devant se retrouver en conclave pour tirer les choses au clair, j’apprends que Mamadi Doumbouya a commencé à viabiliser le domaine et s’y est rendu ces jours-ci pour superviser les travaux qu’il y a entrepris. J’ai du respect pour la fonction que Mamadi Doumbouya assume à la tête de l’Rtat, mais je ne me laisse pas intimider, même au prix de ma vie. Je n’accepte pas cette spoliation et ne l’accepterai jamais. Je prends à temoin l’opinion publique nationale !

Sékou Chérif FADIGA