Domaines de l’Etat : Domani raille Sidya et Cellou, salue « la sobriété modeste » d’Alpha Condé

Les leaders de l’UFR et l’UFDG Sidya Touré et Cellou Dalein Diallo sont a nouveau sous les grands projecteurs pour les domaines qu’ils occupent. Le CNRD, la junte au pouvoir leur a donné jusqu’au 28 février prochain pour libérer les lieux dans la commune de Dixinn.

Domani Doré, porte-parole du Rpg Arc-en-ciel (ex-parti au pouvoir), saute sur l’occasion pour railler -sans les citer- Cellou et Sidya et tresse des couronnes pour l’ancien président Alpha Condé.

« C’est le lieu de saluer l’attitude de sobriété modeste dont a toujours fait preuve notre bien-aimé leader Prof Alpha Condé en matière de commodité.Plus de 40 ans de lutte, l’habitation familiale dans son Mafanco ( MADINA) était et est encore sa demeure de fortune.La moralisation dans l’exercice de la vie publique, doit être un impératif d’honneur sur le parcours, par respect pour soi et pour ceux qui misent sur vous.



#ChangeonsPourChanger#RpgArcEnCiel », écrit Domani sur son compte Facebook.

Mediaguinee