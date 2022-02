Domaines de l’Etat : Sidya et Cellou Dalein aussi partiront…

Accusés d’occuper illégalement les domaines de l’Etat à Dixinn, les deux leaders politiques Cellou Dalein Diallo de l’Ufdg et Sidya Touré de l’Uff sont dans le viseur du CNRD. La junte leur a ordonné de quitter lesdits domaines au plus tard le 28 février prochain à 10 heures.

Selon Halimatou Diallo, l’épouse de Cellou Dalein, citée par guineematin, son mari obéira aux injonctions du pouvoir en quittant le domaine de Dixinn Port et ensuite saisir la Justice.

« Nous allons libérer d’abord. Puisqu’il y a la justice et que nous avons nos dossiers, nous allons partir vers elle. Si cette justice nous rétablit dans nos droits et que l’on revienne après, nous serons tranquilles », a dit Mme Diallo dont le mari sera face à la presse, ce jeudi à midi.

Côté Sidya Touré, c’est la même position. Un haut responsable du parti a confié à Mediaguinee que l’option sur la table c’est de libérer les lieux situés à La Minière et saisir la justice.

Au lendemain du coup de force qui a renversé Alpha Condé le 5 septembre dernier, de hauts dignitaires de l’ancien régime ont été vidés des résidences qu’ils occupaient. Parmi eux, l’ex-président de l’Assemblée nationale Amadou Damaro Camara et Hadja Nantou Chérif, grande figure du RPG Arc-en-ciel.

Focus de Mediaguinee