Domani brûle Saikou Yaya : « qu’il mette un garrot à la haine viscérale qu’il nourrit contre le président Alpha Condé… »

La sortie au vitriol mardi de Saikou Yaya Barry, secrétaire exécutif de l’UFR dans « Le Supplément » de Fim fm contre l’ex-président Alpha Condé l’accusant d’être de mèche avec la junte pour écarter de la scène politique les ex-opposants Sidya et Cellou n’a pas été du goût des Rpgistes.

Domani Doré, porte-parole du Rpg Arc-en-ciel (ex-parti au pouvoir) a descendu en flammes M. Barry, tout en lui demandant de mettre « un garrot à la haine viscérale qu’il nourrit depuis toujours contre le Président Alpha Condé et son parti le Rpg Arc-en-ciel ». Réaction…

« Monsieur Saikou Yaya se trompe de cible car nos interventions à date, doivent contribuer à progresser vers un retour rapide à l’ordre constitutionnel dans un environnement apaisé.

Qu’il mette un garrot à la haine viscérale qu’il nourrit depuis toujours contre le Président Alpha Condé et son parti le RPG Arc-en-ciel.

En effet, Il doit également se souvenir que la campagne électorale n’est pas encore ouverte et que d’ici là, mieux vaudrait mettre la transition à profit pour peaufiner une meilleure offre politique, car les Guinéens sont fatigués des attaques personnelles qui effritent la qualité du débat public et qui ne font pas honneur à la classe politique guinéenne en général, à plus forte raison à l’UFR.

Il gagnerait donc à faire profil bas, s’il n’a rien de mieux à nous servir.

C’est le lieu d’ailleurs d’inviter la Direction nationale de l’UFR de le canaliser pour nous permettre d’atteindre nos objectifs, dont notre participation à la conduite d’une transition apaisée et inclusive »