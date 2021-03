Domani Doré : « je fais partie de ceux qu’on appelle ‘’rebelles du RPG Arc-en-ciel’’ »

Le troisième mandat du président Alpha Condé ou le premier mandat de la quatrième république a commencé avec des vagues de contestation. Dans les rangs du parti au pouvoir, le RPG Arc-en-ciel, plusieurs voix discordantes ont été étouffées à ce jour. C’est le cas de M’bani Sidibé, Kabinet Komara, et autres qui sont présentés, à tort ou à raison, comme des contestataires au sein du parti au pouvoir.

Invitée à se prononcer sur cette question le mardi 30 mars dans l’émission ‘’Mirador’’ sur Fim FM, Domani Doré a laissé entendre qu’elle est heureuse de constater qu’il y a des voix dissonantes au sein du RPG Arc-en-ciel .

« Vous savez que je fais partie de ceux qu’on appelle ‘’rebelles du parti’’. Pour moi, il n’y a de sens que dans la contradiction. Et cette contradiction peut reposer justement sur le respect des règles et règlements. Comme ceux qu’on appelle statuts et règlements du RPG Arc-en-ciel. Celles et ceux qui ont estimé qu’il fallait avoir un avis différent sur le fonctionnement, est-ce qu’il est écrit dans les statuts et règlements de notre parti que lorsque le gouvernement est composé, nous avons un avis à donner? Non ! », a tranché la porte-parole du parti au pouvoir.

Yamoussa Camara

