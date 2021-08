Domani Doré : “la bonne nouvelle est que le prix du transport des tronçons reste invariable”

La hausse du prix du carburant à la pompe ne fait pas rougir Domani Doré, la porte-parole du Rpg Arc-en-ciel (au pouvoir). Dabs un post sur sa page Facebook, la politique a justifié cette majoration du prix du litre à la pompe qui passe de 9000 à 11 000 gnf. Pour elle, “la bonne nouvelle est que le prix du transport des tronçons reste invariable”. Lisez…

La bonne nouvelle est que le prix du transport des tronçons reste invariable. Le tarif du transport taxi urbain reste le même par tronçon et sur toute l’étendue du territoire national.

Veiller donc ensemble à faire respecter cette décision, est une responsabilité citoyenne pour laquelle je salue les efforts conjugués du Président de la République Prof Alpha Condé, du gouvernement et des structures syndicales.

N’oublions pas que le monde entier traverse une période exceptionnelle et cela invite les peuples à donner du sens à l’union sacrée pour laquelle le gouvernement et les partenaires déploient la mise en oeuvre d’un plan de risposte qui a contribué jusqu’ici à amortir le choc économique contrairement à d’autres grandes nations.

Au nom de la Direction nationale du Rpg Arc-En-Ciel, j’invite le gouvernement à poursuivre ces efforts en faveur du bien exclusif du peuple de Guinée pour qui, aucun sacrifice n’est de trop.

J’ai véritablement foi en ce vaillant peuple, qui a cette capacité de discernement et de répartie pour contribuer efficacement à la préservation d’un climat social favorable pour l’heure, à la lutte contre cette pandémie.

