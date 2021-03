Domani Doré: « la Guinée a la chance d’avoir le Professeur Alpha Condé »

Domani Doré, porte-parole du parti au pouvoir, le RPG Arc-en-ciel, était l’invitée vedette de l’émission Mirador de ce mardi, 30 mars, sur Fim FM. A la question d’un auditeur qui demande si Sékou Touré et Général Lansana Conté n’ont pas eu raison d’avoir mis Alpha Condé en prison, la députée a répondu en ces termes : « ce que je sais, c’est que la Guinée a la chance d’avoir le Pr. Alpha Condé. Mais la Guinée a davantage de chance, c’est que chacun de nous puisse continuer à ce qu’Alpha Condé ne fasse d’erreurs. Et contribuer qualitativement à ce que sa gouvernance telle qu’il a débuté depuis 2010, puisse répondre justement à la vision qu’il a toujours prônée. Et je crois que si au fil du temps, de 2010 à nos jours, les Guinéens lui font confiance de manière majoritaire, c’est que quelque part, les feus présidents Ahmed Sékou Touré et général Lansana Conté, avaient peut-être raison. Mais ils nous ont un peu fait perdre du temps », dit-elle.

Sur cette autre question sur le troisième mandat du président Alpha Condé, l’honorable Damani Doré a dit ceci : « en tout cas le mandat en cours du Pr. Alpha Condé, malheureusement se passe dans des difficultés que lui-même est en train de mesurer à sa juste valeur concernant la solidarité partagée. »

Yamoussa Camara

