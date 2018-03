Le domicile de sa 2è épouse attaqué, Cellou Dalein annonce une plainte et va demander à l’Etat une sécurité renforcée pour sa famille

Interpellé par la presse au sortir d’une plénière, mercredi au Qg de l’UFDG à Hamdallaye, de l’opposition républicaine sur l’attaque du domicile privé de sa 2ème épouse à Nongo, Cellou Dalein Diallo a indiqué que ce n’est pas une première, assurant qu’il va renforcer sa propre sécurité et celle de sa femme. Plus loin, Dalein d’annoncer une plainte contre X.

Selon le chef de file de l’opposition guinéenne Cellou Dalein Diallo, « ce n’est la première hélas et non pas la deuxième fois. À plusieurs reprises, mon domicile a été l’objet d’attaque par des loubards et par des forces de défense et de sécurité. Jusqu’à présent, c’était à Dixinn mais cette fois ci, c’est à la deuxième résidence à Nongo. Hier nuit à 3 heures 50 minutes, des gens se sont armés, sont venus devant le portail et ont tiré trois coups sur le portail et les balles ont percé bien entendu pour aller se loger dans le garage et dans d’autres endroits à l’intérieur de la cour ».

« Vous vous souviendrez que lorsqu’ils sont venus la dernière fois après les élections pour saccager ma maison et peut-être attenter à ma vie, aucune enquête n’a été diligentée, les policiers sont venus trouver les assaillants sur place mais aucun n’a été interpellé et aucun n’a été arrêté. Néanmoins qu’est ce que je pouvais faire sinon d’alerter la gendarmerie pour venir faire le constat ? », s’est-il interrogé.

Parlant des dispositions qu’il compte entreprendre face à la menace qui pèse sur sa personne, Cellou Dalein de confier : « Je vais essayer de renforcer ma sécurité et celle de mes familles à Dixinn et à Nongo. Oui ! Normalement, j’avais droit à une sécurité d’abord en tant que chef de file de l’opposition ou en tant que député. Mais je vais demander au gouvernement expressément mais j’espère, je vais avoir droit à cette sécurité ».

La dernière fois, les loubards qui étaient armés par Aboubacar Soumah et Malick Sankhon étaient-là mais les policiers n’ont pas osé les arrêter

« Je crois qu’on a fait une plainte déjà contre X pour cette attaque d’hier nuit. Mais les attaques dont je suis l’objet de manière récurrente à Dixinn souvent même le Premier ministre est venu mais il n’y a jamais eu d’enquête sur ça. Comme je le disais, la dernière fois, les loubards qui étaient armés par Aboubacar Soumah et Malick Sankhon étaient-là mais les policiers n’ont pas osé les arrêter pour leur demander qui leur a donné le mandat de venir avec l’intention de saccager ma famille et d’attenter à ma vie« , a regretté M. Diallo.

Voyez vous une main noire est derrière cette affaire ? l’a questionné un journaliste, Cellou de répondre: » Écoutez. Je ne sais pas, il y’a une main noire ou blanche mais il y a une main dans tous les cas ».

Yaya Dramé

+224 628380576

