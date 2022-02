Domicile privé de Cellou Dalein Diallo : Dadis Camara et Alpha Condé avaient aussi tenté de le récupérer sans succès

Avant le Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD), Le CNDD dirigé par le capitaine Dadis Camara et l’ancien président Alpha Condé avaient eux aussi tenté de récupérer le domicile privé de Cellou Dalein Diallo qu’ils pensaient être un domaine de l’État. Cellou Dalein Diallo a indiqué qu’au vu de la documentation dont il possède, les deux anciens dirigeants ont fini par céder.

Selon le président de l’UFDG, le capitaine Dadis Camara l’avait même présenté ses excuses à l’époque après avoir présenté les documents l’attribuant le domaine.

« Lorsque le capitaine Dadis est arrivé, ils ont affecté le bâtiment à quelqu’un, un membre du CNDD. Ils ont demandé à ce que je libère. J’ai rassemblé tous les documents, on a déposé. Les gens ont compris, le capitaine Dadis m’a appelé, présenté ses excuses, qu’il ne savait pas que c’était acquis dans des conditions transparentes. Lorsque le général Sékouba Konaté est allé, les gens sont allés encore pour dire non, Cellou occupe une maison de l’État. Il (Sékouba Konaté) dit non, je connais le dossier. Il est acquis dans le respect de toutes les règles et les procédures en vigueur puisqu’on ne peut pas contester au président de la république d’aliéner un bien privé de l’État », a expliqué Cellou Dalein Diallo devant la presse.

A en croire l’ancien premier ministre guinéen, le président Alpha Condé a cherché par tous les moyens à lui spolier mais en vain le domaine dont il est sommé de quitter avant le 28 février.

« Mon grand frère Alpha Condé arrive, vous imaginez la bataille. Automatiquement, il faut retirer. Pour la première initiative, il a renoncé. A la veille de l’élection présidentielle de 2015, il relance. Il envoie des missions dans toutes les structures de la Société Générale pour vérifier l’authenticité du chèque, l’authenticité de l’accord de prêt, le respect de l’échéancier qui est là pour savoir est-ce que j’ai payé ? Une autre mission vient contrôler au point que la Société Générale s’est sentie harcelée et elle voulait que j’enlève mon compte là-bas parce qu’il y avait tous les jours des missionnaires. On a vérifié l’authenticité du décret. Des gens lui ont dit, président, ce dossier de Dalein est en béton. Il faut chercher l’ardoise ailleurs. Quelques plus tard, il revient mais il a décidé de renoncer définitivement à la spoliation parce qu’il s’agissait de ça. Donc, pour moi, c’était terminé. Si Alpha Condé tacitement reconnaît ma propriété sur le terrain, si Sékouba et Dadis l’avaient fait avant lui, pour moi maintenant, je suis tranquille parce qu’on ne peut pas soupçonner Alpha Condé de complicité ou de complaisance avec Cellou Dalein », a souligné Cellou Dalein Diallo.

Le président de l’UFDG soutient qu’il ne s’est pas emparé d’un bien public mais qu’il lui a été cédé un bien privé de l’État dans des conditions transparentes.

Sadjo Bah