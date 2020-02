Domingos Pereira rejette à nouveau les résultats de la CNE : ‘’il n’y a pas de président élu’’

La Guinée-Bissau s’enfonce-t-elle dans la crise ? A peine les résultats à nouveau proclamés mardi par la CNE, Domingos Simoes Pereira les a rejetés. Il a fait l’annonce sur sa page Facebook, exigeant un recomptage des voix comme, dit-il, l’a demandé la Cour suprême de justice.

« Une fois de plus, le président de la CNE essaie de tromper la société et la communauté internationale. Cette fois, il a annoncé le respect de l’arrêt et essaie encore de cacher la vérité des urnes. Le Paigc répète : seul le recompte des votes apportera la vérité des urnes », exige-t-il.

Un peu plutôt sur la BBC, Domingos Pereira, 57 ans, a indiqué qu’il n’y a pas de président élu en Guinée-Bissau tant que les résultats ne sont pas confirmés par la Cour suprême.

Embalo sera-t-il investi jeudi prochain ? Bien malin qui y répondra.

Noumoukè S.