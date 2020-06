Don de Shanxi : Alpha Condé salue le geste et dit soutenir ”la politique de non-ingérence de la Chine”

La République populaire de Chine ne cesse d’apporter son appui à la Guinée dans la lutte contre la Covid-19. Après la remise vendredi dernier d’équipements sanitaires offerts par le gouvernement central chinois, c’est au tour de la Province de Shanxi de faire un don à la Guinée. Il s’agit d’un important lot d’équipements sanitaires d’une valeur de 2.600.000 dollars, composé entre autres de 30.000 paires de gant chirurgical, 29.400 paires de masque de protection médicale, 2 pièces d’extracteur automatique d’acide nucléique, 30.000 kits de détection IGM/IGG (test rapide), 1000 paires de lunettes à usage unique.

La remise de ces équipements a eu lieu au Palais Sékhoutouréya.

Le représentant de la Province de Shanxi, monsieur Lei Hanxun, a pour la circonstance déclaré : « Le Président Alpha Condé a accordé une grande importance aux relations de coopération entre la Guinée et la Chine. En 2017, le Président Alpha Condé s’est rendu à Shanxi et le Premier ministre Kassory Fofana y a également effectué plusieurs visites pour renforcer les relations entre Shanxi et la Guinée. A travers ces démarches, la Province de Shanxi et la Guinée ont établi des relations étroites et des sentiments profonds. Après les premiers cas de Covid-19 confirmés en Guinée, le Président Alpha Condé a contacté la Province de Shanxi et c’est ainsi que nous sommes intervenus ».

Quant à l’ambassadeur de Chine en Guinée, son Excellence Huang Wei, il a rappelé que l’amitié entre la Guinée et la Chine remonte loin dans l’histoire : « Depuis l’établissement des liens de coopération entre la Guinée et la Chine, il y a plus de 60 ans, la solidarité, la confiance réciproque, sont toujours au cœur de nos relations. Il y a quelques années nous avons mené un combat solidaire contre Ebola. Face à la pandémie de Covid-19, nous poursuivons notre belle tradition d’entraide et de solidarité ».

Le Président de la République, le Pr. Alpha Condé, a mis un accent particulier sur les relations entre la Guinée et la Province de Shanxi : « Shanxi est la Province natale du Président Xi Jinping. Lors de ma visite d’Etat, j’ai eu l’occasion d’aller là-bas où je me suis incliné sur la tombe de son père et visiter sa maison familiale. Donc, nous avons établi des relations très spéciales avec la Province de Shanxi et nous avons même fait un parrainage entre le village Président Xi Jinping et mon village. Les relations entre la Guinée la Province de Shanxi sont très particulières. Nous sommes très heureux surtout d’avoir leur représentant ici et nous comptons renforcer ces relations dans le cadre des parrainages et des échanges. Je remercie le Président Xi Jinping et le gouvernement chinois, le gouverneur et le secrétaire politique du parti communiste de la Province de Shanxi pour ce signe d’amitié. Nous sommes solidaires de la Chine et nous soutenons la politique de la non-ingérence dans les affaires politiques des pays ».

A préciser que la Province de Shanxi est représentée en Guinée par la société chinoise Sinohydro dont le siège est à Conakry. Depuis son installation en Guinée en 2011, Sinohydro s’est investie dans le développement des infrastructures. De ce fait, en partenariat avec China Water Electric, la société Sinohydro a contribué aux réalisations des barrages hydroélectrique de Kaléta et Souapiti. Cette société est également engagée dans le projet de réhabilitation et d’extension de l’hôpital de l’amitié sino-guinéenne.

Le Bureau de Presse de la Présidence