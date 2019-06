Donald Trump se trompe d’ayatollah et attaque Khomeini, mort en 1989

Les relations se dégradent entre les Etats-Unis et l’Iran. Lundi, Donald Trump a signé un décret imposant de nouvelles sanctions à la république islamique mais en les présentant, il a confondu l’actuel guide suprême Ali Khamenei avec l’ayatollah Khomeini, mort en 1989.

C’est une erreur qui ne devrait pas arranger les relations entre l’Iran et les Etats-Unis. Lundi, Donald Trump a signé un décret empêchant « le guide suprême, son équipe et d’autres qui lui sont étroitement liés d’avoir accès à des ressources financières essentielles ». Sauf qu’à l’annonce de ces sanctions, le président des Etats-Unis a visé le mauvais ayatollah…

Installé dans le Bureau ovale de la Maison-Blanche, Donald Trump a prononcé un bref laïus pour présenter les pénalités imposées par ce décret à l’Iran. « Les actifs de l’ayatollah Khomeini et de son équipe ne seront pas épargnés par les sanctions », a-t-il déclaré.

President Trump has just signed an executive order to deny Iran's Supreme Leader and his associates access to key financial resources and support. pic.twitter.com/14qE9iUe61

— The White House (@WhiteHouse) June 24, 2019