Donka : la famille de Hadja Nounkoumba, sœur de Sékou Touré sommée de quitter son domicile

Depuis quelques semaines, le CNRD (Comité national du rassemblement pour le développement) -la junte au pouvoir-a fait de la récupération des biens et domaines de l’État une de ses grandes priorités. Parmi les domaines visés par cette opération, figure le domicile de Sékou Chérif, ancien ministre de l’intérieur et de la sécurité et époux de Hadja Nounkoumba Touré, la sœur de l’ancien président de la Guinée, Ahmed Sékou Touré.

Hadja Nounkoumba Touré, décédée en 2018 au Maroc à 89 ans…

Le domaine qui abrite un immeuble et des bâtiments annexes est situé au quartier Camayenne, dans la commune de Dixinn.

Ce dimanche 20 février, à huit jours de la date butoir fixée par le patrimoine bâti public, le désarroi se lisait sur les figures des personnes trouvées dans la cour du domaine en question.

Une dame avec un plat de riz qu’elle commençait à peine de déguster nous a reçu avec un ton qui fait comprendre son inquiétude. Des photos de l’ancien président Ahmed Sékou Touré, sa fille Aminata Touré, décédée récemment et certainement, celles de Sékou Chérif et de Hadja Nounkoumba Touré étaient affichées dans le salon d’un des bâtiments.

Madame Chérif, belle-fille de Sékou Chérif explique comment sa famille a appris la mesure du patrimoine bâti public.

« On a reçu une convocation du haut lieu. On est allés se présenter au camp Samory. Ils nous ont dit qu’ils n’ont pas besoin de documents parce qu’ils ont dit que ce sont de faux documents qu’on détient. Ils ont seulement demandé de libérer les lieux au plus tard le 28 février prochain. Et depuis que nous avons quitté le camp Samory, nous sommes là. Il n’y a aucune communication », a déclaré Madame Chérif. Et d’ajouter : « nous regardons chaque jour la télé pour voir s’ils maintiennent la sortie ou non. C’est seulement hier (samedi) que nous avons entendu les gens dire qu’on peut rassembler nos documents et les envoyer au patrimoine bâti public. J’attends demain (lundi), s’ils disent d’envoyer nos documents, on va les envoyer pour qu’ils vérifient», s’est lamentée Madame Chérif.

Elle indique que le domicile appartient au défunt Sékou Chérif, ancien ministre de l’intérieur et de la sécurité et ex-épouse de Hadja Nounkoumba Touré.

« Le domicile appartient à mon beau-père, Sékou Chérif, l’ex-ministre de l’intérieur et de la sécurité. Il était le mari de Hadja Nounkoumba Touré, la sœur [cadette] de l’ancien président Sékou Touré. Ils sont tous décédés. Mon mari à moi est décédé lui aussi, il n’y a même pas un an », a souligné Madame Chérif avant de poursuivre : « Je n’ai nulle part où aller. C’est la seule maison qu’on a. Si on nous dit de sortir. On n’a pas autre choix. On pensait qu’on allait nous donner un préavis d’au moins trois mois pour qu’on puisse chercher là où aller. Je ne dis pas qu’on ne peut pas sortir parce qu’avec les militaires, c’est la force. Mais notre souhait serait de rester ou avoir un préavis avant de quitter ».

Visiblement très inquiète, elle lance un appel aux nouvelles autorités : « nous demandons aux autorités de voir les documents que nous détenons. Ce sont des propriétés privées. Nous détenons nos documents que nous croyons être légaux. S’ils disent qu’ils ne sont pas légaux, ce serait autre chose», a-t-elle conclu.

A quelques encablures de ce domicile, se trouve celui de la famille de Diallo Telli, ancien compagnon de Sékou Touré et premier secrétaire général de l’OUA et aussi dans le viseur du patrimoine bâti public.

Là, nos tentatives de recueillir des informations auprès de la famille ont été vaines parce que les occupants [dont le fils Alpha Oumar Telli] n’y étaient tout simplement pas sur les lieux. L’épouse Hadja Kadiatou, aujourd’hui très âgée n’est pas au pays.

Toutefois, un jeune homme rencontré dans les alentours nous a indiqué que toutes les familles qui se trouvent dans les environs ont reçu des notes leur intimant de libérer les lieux.

Selon ce jeune homme, ce sont six agents des forces de défense et de sécurité qui sont partis déposer lesdites notes. Il souligne que ces agents ont même failli déposer une note dans une des cours qui abrite une ambassade.

Sadjo Bah