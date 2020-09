Dorah Aboubacar Koïta : ‘’nous avons aujourd’hui un fichier électoral acceptable, assaini et satisfaisant”

Le président de la jeunesse CEDEAO-Guinée, Dorah Aboubacar Koïta qui a joint Mediaguinee ce jeudi 24 septembre 2020, a indiqué que le fichier électoral pour la présidentielle de 2020 est acceptable.

« Le fichier électoral est un élément très sensible et complexe dans un processus électoral. Et loin de tout commentaire politicien et partisan, il faut admettre que nous avons aujourd’hui un fichier électoral acceptable, assaini et satisfaisant qui pourra nous permettre d’avoir une élection présidentielle crédible », dit-il.

Et de poursuivre, « Certes aucun fichier électoral en Afrique n’est parfait ou ne fait l’unanimité, mais le travail effectué par les experts de la CEDEAO doit nous rassurer, car il a été caractérisé par le sérieux et l’intégrité », conclut notre interlocuteur.

En séjour en Guinée, les auditeurs de la CEDEAO ont, à leur tour indiqué mercredi 23 septembre 2020 au cours d’une conférence de presse, qu’avec ce fichier électoral, la Céni pourra organiser l’élection présidentielle. Ils soulignent que les problèmes ont tous été résolus.

Mohamed Cissé