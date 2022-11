Devant un parterre de journalistes ce mercredi 9 novembre 2022, le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et financières (Crief) s’est exprimé sur l’évolution de l’instruction du dossier Air Guinée.

« L’affaire Air Guinée, nous l’avons analysée suite au rapport que nous avons reçu. Nous avons constaté qu’il y a matière à faire des investigations supplémentaires. Ce qui a prévalu à la saisine de la chambre de l’instruction en réquisitoire introductif que nous avons envoyé au niveau du président de la Crief. Et depuis cette date, la chambre de l’instruction est en train de travailler. Les personnes nommément désignées par le réquisitoire introductif ont été convoquées. Certaines ont été interrogées, inculpées et les juges ont déterminé leur statut pénal. Je veux parler de monsieur Mamadou Sylla qui a été poursuivi dans ce dossier au même titre que Cellou Dalein Diallo et monsieur Cheikh Ahmed Camara, à l’époque ministre des Finances. La chambre a été saisie de leur cas. Mamadou Sylla a été convoqué, il a comparu devant la chambre de l’instruction et a été formellement inculpé et placé sous contrôle judiciaire », dira-t-il.



Poursuivant, il a tenu à préciser : « Plusieurs convocations ont été adressées à l’adresse de monsieur Cellou Dalein Diallo. Il y a eu des difficultés pour localiser son domicile mais finalement on l’a localisé. Les juges de la chambre de l’instruction ont envoyé deux convocations à son adresse. Les personnes à son domicile ont refusé de prendre les convocations. C’est pourquoi l’huissier a envoyé la convocation au président du quartier de Kaporo Rails où il habite. C’est la loi qui l’autorise. Nous sommes accrochés aux lèvres de la chambre de l’instruction qui va nous dicter les prochaines étapes de la progression de cette procédure… »



Youssouf Keita et Sadjo