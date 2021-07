Dossier ‘’fraude’’ à la Fonction publique : Koly Goepogui parle d’avancées au niveau de la justice

Jean Pierre Koly Goepogui, l’homme qui a fait récemment des révélations sur des cas de fraude à la Fonction publique, était invité ce vendredi 2 juillet 2021 dans l’émission “Les Grandes Gueules’’ d’Espace FM”. Il a indiqué que suite à la démarche qu’ils ont eu à mener, il y a eu beaucoup d’avancées, surtout du côté de la justice. Plusieurs personnes seraient interpellées et la présidente du tribunal de première instance de Kaloum aurait aussi demandé de décerner des mandats d’amener contre tous ceux qui ont refusé de comparaître. Parmi lesquels figurent des personnes qui auraient même falsifié des décrets présidentiels.

« Grâce à l’application de cette procédure pour mettre main sur ces malfrats, le parquet n’a ménagé aucun effort pour l’application stricte et correcte de ces mandats d’amener. Le lundi dernier, Kelety Keita, qui est déjà sous contrôle judiciaire et qui était impliqué dans ce business a été appréhendé. Il est à la maison centrale. Ce que je m’en vais vous dire comme nouveauté, c’est qu’il y a un dossier du nom de Amadou Kadé Diallo. C’est pour vous dire que l’injustice bat son plein dans notre pays. Amadou Kadé Diallo a été engagé à la fonction publique depuis 2008. Il a fait le concours en 2005.Quand Lansana Kouyaté est venu comme Premier ministre, tous les dossiers qui étaient stockés à la fonction publique, il leur a demandé de les libérer. C’est ainsi que l’arrêté portant l’engagement de 2727 de la hiérarchie A est sorti le 04mars 2008 signé de Amadou Diallo qui était ministre de la Fonction publique. Amadou Kadé Diallo est 403ème, il a commencé à percevoir son salaire en 2008. Jusqu’en 2010, il percevait son salaire. Après, quand Sékou Kourouma est venu aux affaires à la fonction publique, ils ont organisé un faux recensement. Amadou Kadé s’est retrouvé dépossédé de son matricule, qui a été retrouvé avec une certaine Djemanian Kourouma, en service au ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l’étranger. Elle travaille avec le matricule 252 121 Z, celui de Amadou Kadé Diallo qui était au ministère de l’Hydraulique et de l’Energie. Il est au département mais sans salaire…. La justice même avait mis Djemanian sous contrôle judiciaire mais elle continue de prendre ce salaire. Aujourd’hui, nous rendons grâce à Dieu. A cause de ces plaintes-là, beaucoup veulent prendre la tangente parce qu’ils ne peuvent plus s’en sortir. Le monsieur qui vivait en France, je vous ai parlé de lui la fois dernière, Saïdou Dögö Beavogui. Sur son arrêté, ils ont mis Saïdou Bobo Beavogui, il vit en France. Il reste là-bas il envoie de l’argent (3.400 euros) pour l’obtention d’un matricule. Il l’a avoué. Il a été appréhendé à l’aéroport le mardi nuit en partance pour la France. Il était déjà en mesure de s’enfuir, quand le procureur lui a demandé de venir s’expliquer. Ceux-là qui lui ont vendu ce matricule lui ont dit de ne plus se retourner voir le procureur. Il a été pris la nuit même, escorté au commissariat central de Kaloum », a-t-il expliqué.

Et de poursuivre en ces termes : « j’ai même cité le nom de Eugène Yomalo Falikou, qui était ancien secrétaire général de la Fonction publique qui est actuellement Inspecteur Général à l’UGAR, communément appelé Inspection générale de l’administration publique. Alors, c’est là où l’on ‘’égorge’’ tous les fonctionnaires guinéens. Son adjoint même est sous contrôle judiciaire. Dioumè Camara a été convoqué mais il ne s’est pas présenté. Quand un dossier rentre là-bas, c’est fini. Tu peux traîner des années. On bloque ton salaire et ils débloquent après 6 mois. Si je vous dis qu’on égorge, tu es dans le besoin d’être rétabli dans tes droits, tu te retrouves rejeté par tes propres frères qui n’ont pas le niveau plus élevé que toi mais c’est parce qu’ils ont des bras longs. Donc, ils sont libres de faire ce qu’ils veulent. »

Pour le cas spécifique de falsification de décret présidentiel, Koly Goepogui a cité quelques personnes qui seraient déjà entre les mains de la justice.

« Je vous dis que c’est incroyable. Dans le décret 094 portant nomination de hauts cadres au ministère de l’Industrie, des Petites et Moyennes Entreprises, de la Promotion du secteur privé signé par le professeur Alpha Condé depuis le 14 avril 2014, Condé Aboubacar Biro n’a jamais été cité… Condé Boubacar s’est retrouvé facilement dans un tableau. Alors qu’il n’était même pas dans le décret. Le président ne sait même pas ce qui s’est passé. Il faut être sincère et honnête. Une fois que le décret est signé, arrivé au secrétariat général, c’est entre eux là-bas que cette combine se passe. Tout ça est déjà à la disposition de la justice », a-t-il indiqué. Et d’affirmer que toutes les personnes citées dans ce dossier feront face à la justice. Il ajoute que ces cadres n’ont plus de porte de sortie.

Christine Finda Kamano