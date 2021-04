Dossier Ousmane Gaoual et Cie : le collectif d’avocats de la défense exige l’ouverture rapide du procès

Dans une déclaration rendue publique ce samedi, 3 avril 2021, le collectif d’avocats en charge du dossier des responsables de l’UFDG (Ousmane Gaoual Diallo et Cie) exige l’ouverture rapide du procès ou la remise immédiate en liberté de leurs clients en détention à la maison centrale Conakry depuis plusieurs mois maintenant pour des faits “de fabrication, d’acquisition, de stockage, de détention, usage d’armes légères, de guerre, de détention, de munitions, de menaces, de destruction d’édifices publics et privés”.

« Le collectif souhaite simplement l’ouverture du procès dans un délai raisonnable, ce, conformément à l’article préliminaire du code de procédure qui commande impérativement qu’il doit être définitivement statué sur l’accusation dont une personne fait l’objet dans un délai raisonnable », a fait savoir Me Salifou Beavogui. Et d’ajouter : « en matière criminelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclaration qu’elle a faite sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui…Il convient d’éviter que nos clients continuent à purger les peines auxquelles ils n’ont pas été encore condamnés. C’est pourquoi, nous exigeons l’ouverture rapide du procès des personnes mises en cause ou leur remise immédiate en liberté, ce, en attendant la suite de la procédure. »

Elisa Camara

+224654957322