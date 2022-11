Douanes : le colonel à la retraite Ibrahima Sory Touré (Sorel) est décédé ce dimanche, l’enterrement prévu à 17h à Tombolia

Les familles Touré, Soumah, Fofana, Yansané, Bangoura, Camara et alliés ont la profonde douleur de vous annoncer le décès de Colonel Ibrahima Sory Touré, Colonel à la retraite des douanes guinéennes au petit matin de ce dimanche 27 novembre 2022 des suites de maladie.

Son enterrement est prévu ce même jour à 17h à Tombolia.

Colonel Ibrahima Sory Touré fut directeur préfectoral des douanes de Kindia, Koundara, Gaoual, Boké et N’Zérékoré et plus récemment directeur des services de douanes de la ville de Siguiri.

Feu Colonel Touré a aussi été directeur des services de douanes à l’aéroport de Conakry et ancien directeur du dépôt du port autonome de Conakry.

Paix à l’âme de l’illustre disparu, Amen !

La Famille