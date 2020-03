Double scrutin à Siguiri : le candidat uninominal du MPDG dénonce des fraudes

Déçu par le comportement de certains cadres et ressortissant déjà présents à Siguiri dans le cadre de l’organisation du double scrutin législatif et référendaire, N’faly Condé, candidat uninominal du MPDG de l’ancien Siaka Barry vient de sortir de son silence en dénonçant « des scènes de fraudes mises en place par les sous-préfets et administrateurs à tous les niveaux dans le seul but de falsifier les résultats en faveur du candidat du RPG Arc-en-ciel au détriment de notre parti MPDG »

« Ils sont en train de voler et j’ai informé le gouverneur de la région administrative. Ils ont falsifié tous les résultats. Surtout ceux des sous-préfectures de Niagassola et de Norassoba et de Kintinian. C’est décevant et si toutefois les résultats sortent maintenant, nous allons voir », menace-t-il.

Poursuivant, il a précisé : « Bouna Yattassaye a pris les résultats de Franwalia pour une destination inconnue. Mais demain nous allons montrer à l’opinion nationale et internationale qu’à Siguiri, c’est toute une scène de fraude massive partout… »

Moussa koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

+224622478601