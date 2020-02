Double scrutin du 1er mars: un congé académique de six jours aux élèves et étudiants

Dans un communiqué lu mardi à la télévision nationale, le ministère de l’Education nationale et de l’Alphabétisation a décidé d’un congé de six jours aux élèves et étudiants du pays. Et cela, en prélude à l’organisation le 1er mars prochain du double scrutin législatif et référendaire.

“Dans le cadre de l’organisation matérielle des prochaines élections législatives et référendaires du 1er mars 2020, notamment l’installation des bureaux de vote, le Ministère de l’Education nationale nationale et de l’Alphabétisation informe (…) qu’il est donné à titre exceptionnel un congé académique allant du jeudi 27 février 2020 au mardi 3 mars 2020 inclusivement à toutes les structures scolaires et universitaires du pays”, dit le communiqué.

Mediaguinee