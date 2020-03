Double scrutin du 22 mars : pas d'élections dans les 25 ambassades et consulats...

Dans une décision parcourue par Mediaguinee, le président de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) Me Amadou Salif Kébé a annoncé que “pour cause de pandémie mondiale due au coronavirus, les élections législatives et le référendum prévus le 22 mars 2020 ne seront pas tenus dans les 25 ambassades et consulats choisis pour le vote des Guinéens de l’étranger”.

