Double scrutin/ Papa Koly lance la campagne à Kindia : ‘’nous allons voter le 1er mars”

Le directeur national de campagne du RPG Arc-en-ciel accompagné d’une forte délégation a été accueilli mercredi par les populations de Kindia. En lieu et place du Premier ministre, c’est Elhadj Papa Koly Kourouma qui a officiellement lancé la campagne du parti au pouvoir aux élections couplées du 1er mars prochain.

C’est dans la sous-préfecture de Damakania que cette délégation a été accueillie par une population fortement mobilisée. Les slogans favorables à une nouvelle constitution et un troisième mandat pour le professeur Alpha Condé ont été évoquées. Après l’intervention des autorités locales, le directeur national de campagne du RPG arc-en-ciel, Elhadj Papa Koly Kourouma, s’est exprimé en ces termes :

“Un vrai militant est celui qui s’est fait recenser et qui a sa carte d’électeur. Nous allons voter le 1er mars prochain. Alors, sortons massivement le jour j pour voter oui pour la nouvelle constitution et pour nos députés. Le président Alpha Condé a fait beaucoup pour la Guinée et il compte plus. Il a mis en place l’ANAFIC pour le développement de nos collectivités locales. Alors ensemble, votons oui pour la nouvelle constitution”

De son côté, satisfait de la mobilisation, le directeur de campagne du RPG arc-en-ciel à Kindia a félicité les populations de Kindia et dit être prêt pour les prochaines étapes.

“C’est juste pour dire que nous sommes champion et la preuve s’explique par cette puissante mobilisation. Je voudrais remercier l’ensemble des populations qui se sont fortement mobilisées pour montrer leur adhésion au projet de nouvelle constitution et leur engagement à aller voter. C’était ça l’objectif et nous allons continuer à travailler dans la mesure où nous considérons que la mobilisation ça c’était juste pour un lancement officiel. Le vrai travail reste à faire par ce qu’il faut que les citoyens aillent retirer leurs cartes d’électeurs et qu’ils aillent voter. Donc c’est à ce travail que nous allons nous atteler jusqu’au soir du 1er mars”, dit Aboubacar Molota.

Après la réception à Damakania, la delegation, accompagnée de la population s’est rendue à la place des martyrs pour un meeting.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

