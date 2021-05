Dougoula (Kamsar) : le tout premier dépôt gazier du pays inauguré

Ça y est. Le gouvernement à travers le Ministère en charge des Hydrocarbures et son partenaire, Guinée Gaz, filiale du Groupe SKI sa qui opère dans le gaz en Mauritanie vient de gagner un pari en faveur des populations guinéennes,, En effet, il (gouvernement) a procédé ce samedi, 29 mai 2021, à l’inauguration officielle du tout premier dépôt gazier du pays implanté à Dougoula, sous-préfecture de Kamsar, préfecture de Boké.

Cette cérémonie inaugurale a été présidée par Elhadj Bah Ousmane, ministre d’Etat à la Présidence de la République chargé des infrastructures qui avait à ses côtés le ministres des Hydrocarbures, Diakaria Koulibaly, des responsables de la société Guinée Gaz, des autorités administratives de Boké et des habitants des localités voisines dudit dépôt gazier.

Dans son intervention de circonstance, le ministre Diakaria Koulibaly dira que la convention Guinée Gaz a été signée en novembre 2018, entre son département (Ministère des Hydrocarbures) et le partenaire, Guinée Gaz.

« Elle a permis de construire le tout premier dépôt gazier dans le pays permettant désormais à la Guinée d’importer directement le gaz butane par la voie maritime à travers le marché international économisant ainsi sur le surcoût transport du fait de l’importation terrestre du gaz à travers les pays voisins », a-t-il mentionné.



Poursuivant, il fera savoir que le coût de l’investissement de ce projet est d’environ de 30 millions de dollars comprenant un dépôt principal de gaz à Kamsar et des mini dépôts à l’intérieur du pays. « La construction du dépôt de Kamsar et des dépôts de relais dans les villes de l’intérieur permettra d’assurer la disponibilité du gaz partout dans le pays à un coût nettement abordable. Pour illustration, le prix de bouteille de 6 Kg de gaz vendu à 180 000 fg en 2010 avant l’avènement du régime actuel sera vendu par le partenaire Guinée Gaz à 69 000 fg, soit une baisse de plus de 260%. La logistique gazière réalisée offre une solution alternative à la déforestation préservant ainsi l’environnement et le capital forestier guinéen fortement entamé par les coupes abusives du bois pour les besoins énergies. Comme pour dire que la politique de réforme institutionnelle de Monsieur le Président de la République dans le secteur des hydrocarbures se porte à merveille. Bravo au partenaire Guinee Gaz », dira entre autres le ministre Koulibaly.

Parlant de la physionomie dudit dépôt, il dira qu’elle se présente comme suit : « Un pont bascule, des cigares de stockage au nombre de 12 d’une capacité unitaire de 125 tonnes métriques chacun, soit un total capacitaire de 1500 tonnes métriques, un flotte de livraison composée de 10 camions citernes de 30 tonnes métriques chacun, le système automatique de contrôle de fonctionnalité des installations, un système anti-incendie permettant de maitriser tout risque de déclenchement de feu », a-t-il indiqué, avant de mentionner qu’un vaste programme de construction de mini-centres à l’intérieur du pays et dans les communes de la capitale est en cours.

« A ce jour, neuf (9) centres remplisseurs sont entièrement achevés et prêts à opérer à Kamsar, Dubréka, Kindia, Mamou, Labé, Kanakn et N’zérékoré. Et quatre (4) autres préfectures en cours à savoir Boké, Kissidougou, Kouroussa, Mali. Et d’ici la fin de l’année, 15 préfectures au total auront leurs centres remplisseurs achevés et mis en service. »

Avant de terminer son intervention, il a insisté sur l’homologation du prix du gaz sur l’ensemble du territoire national. Il a ensuite remercié le Ministère des Mines et de la Géologie pour, dira-t-il, sa collaboration, la Compagnie Globale Alumina et la COBAD, de l’Agence nationale d’aménagement des infrastructures minières qui ont bien voulu accepter la mutualisation du quai.

Pour sa part, le PDG de Guinée Gaz, Mohamed Kerkoub a, après avoir remercié la Guinée pour la collaboration, s’est réjoui de l’engagement de son entreprise qui vient d’honorer une grande partie de ses engagements dans ce contrat.

« Avec Guinée Gaz, la Guinée dispose désormais un opérateur moderne dans le domaine de l’importation, de stockage et de distribution du gaz. Je félicite à cette occasion, le peuple guinéen pour cette importante avancée économique et sociale qui s’ajoute à la liste déjà longue des réalisations du président Alpha Condé. Ce projet s’intègre en effet parfaitement dans le cadre des objectifs présidentiels d’amélioration des conditions de vie des populations… »

Prenant la parole, Elhadj Bah Ousmane a, au nom du Président de la République Pr Alpha Condé, salué les uns et les autres avant d’indiquer que cette initiative présidentielle vise à soulager les Guinéens et à préserver surtout l’environnement.

Plus loin, il a remercié le partenaire (Guinée Gaz) pour « les gros efforts qu’ils ont fourni pour nous permettre aujourd’hui d’inaugurer cette installation et qui nous permettra chacun dans son ménage, de disposer d’une bouteille de gaz (…) Monsieur le ministre des Hydrocarbures, vous êtes l’un des acteurs des initiatives présidentielles. Nous sommes nombreux à œuvrer dans ce sens. Lorsque vous avez bénéficié de la confiance du Président de la République, il avait placé en vous une responsabilité et une confiance telle que vous aviez beaucoup de défis à relever. Vous venez donc de relever un, c’est que vous n’êtes pas bout, il a en a d’autres. Mais il faut vous encourager et vous féliciter pour les réformes dans le secteur en général », a martelé Elhadj Bah Ousmane.

La cérémonie a pris fin par la visite des différentes installations et l’ensemble des invités ont assisté à la sortie des premiers camions contenant du gaz.

Youssouf Keita, de retour de Kamsar

+224622285400