Doumbouya à la Casse et dans les communes : « c’est pour prendre la température de la population » (col. Amara)

Le ministre secrétaire général de la Présidence de la République et porte-parole de la Présidence colonel Amara Camara a motivé, mercredi, la tournée dans les communes de Matam, Matoto et Dixinn du président de la transition Mamadi Doumbouya.

De la Casse, fief du RPG d’Alpha Condé, rond-point point de Matoto, Dixinn Terrasse en passant par Ratoma, le colonel s’est offert un bain de foule.

« Aujourd’hui, effectivement, nous revenons du terrain. Le Président Colonel Mamadi DOUMBOUYA a parcouru dans les communes de Matoto, de Matam et de Dixinn dans le cadre de sa tournée pour prendre la température de la population. Vous vous souviendrez que depuis le 5 septembre jusqu’aujourd’hui, des actes majeurs assez courageux et déterminants dans le cadre de la gouvernance et de l’amélioration des conditions de vie des Guinéens au quotidien, sont en train d’être posés. Cette sortie a permis de montrer clairement le ressenti positif de ces actes-là. La détermination, le Président l’a dit dit depuis le 5 septembre, elle ne fait pas défaut. Nous constatons chaque jour dans chacune de ses actions, ses mesures et ses décisions qu’il pose sur le terrain. Cette détermination, il ira jusqu’au bout. En tout cas jusqu’à ce que les Guinéens soient satisfaits des actions de gouvernance qu’il est entrain de mener. Sans tomber dans l’émotionnel ou dans le sensationnel, la gouvernance appelle aussi la redevabilité. Dans ce cadre là, toutes les actions seront menées pour que tous ceux qui ont des comptes à rendre au pays dans le cadre des fonctions ou des missions qu’ils ont accomplies au pays, qu’ils puissent les rendre », a indiqué le colonel Camara, cité par la DCI (direction de la communication et de l’Information) de la Présidence.