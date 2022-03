Doumbouya aux femmes: « le gouvernement inscrira toutes vos préoccupations dans ses priorités au cours de la transition »

Accueilli par les femmes, ce mardi 08 mars au palais du peuple avec le slogan « le marché est cher « , le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya a déclaré en retour avoir entendu leur cris du cœur des femmes, tout en rassurant que les toutes préoccupations formulées lors de la célébration de cette fête internationale des droits des femmes seront des priorités aucours de la transition.

« Jai écouté avec beaucoup d’attention et d’intérêt les occupations formulées par votre porte parole à la personne de madame la ministre de la promotion féminine, de l’enfance et des personnes vulnérables. Je tiens à vous rassurer que le gouvernement inscrira ces préoccupations dans ses priorités aucours de la transition. Car j’ai grande conscience que les femmes qui constituent la majorité de notre population contribuent efficacement à notre œuvre commune et consolidation de la paix et de l’unité nationale.(…). J’ai instruit le Premier ministre, chef du gouvernement de prendre toutes les mesures diligentes pour donner l’effet à l’octroi à 300 groupements de femmes des subventions non remboursable », a dit le colonel Mamadi Doumbouya, accompagné de son épouse et sa fille.

Elisa Camara

+224654957322