Doumbouya aux partenaires du Simandou : « nous constatons un décalage entre votre vision… et nos attentes »

Le président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya a rencontré ce vendredi 17 juin 2022, les différents partenaires du projet Simandou, au Palais Mohammed V. Ce, plus de trois mois après la signature de l’accord-cadre tripartite.

Devant ces partenaires composés, du Consortium SMB-Winning et du Groupe Rio Tinto Simfer, de l’Etat guinéen, le président Doumbouya a tenu à préciser :

« Comme vous le savez, depuis le 25 mars 2022, nous avions convenu d’un certain nombre d’engagement en signant l’accord cadre pour le Co-développement du Mont Simandou. Après trois (3) mois, il est nécessaire que nous évaluions le chemin parcouru pour qu’ensemble, en tant que partenaires, nous puissions mettre en œuvre dans toute sa plénitude, notre accord cadre. Depuis, nous constatons un décalage entre votre vision de la mise en œuvre des termes de l’accord cadre et nos attentes. Cette situation est non seulement regrettable mais surtout inacceptable pour l’Etat guinéen », dira-t-il.

Poursuivant, il a tenu à mentionner : « J’ai créé un comité stratégique placé sous mon autorité et chargé de la mise en œuvre de l’accord cadre. Ce comité est votre interlocuteur dans le suivi du projet Simandou, ses membres ont tous ma confiance. Nous avons également recruté un cabinet d’avocats pour assister dans le conseil institutionnel et juridique pour matérialiser notre accord cadre dans les meilleurs délais. Le processus de recrutement l’ingénieur conseil est en cours et nous savons compter sur toutes les mesures de facilitation que vous mettrez en œuvre pour permettre des conditions optimales de notre accompagnement dans ce projet. Tous ceux-ci pour assurer que vous avez une contrepartie de haut niveau pour que les discussions et négociations techniques, juridiques, commerciales… »

Youssouf Keita