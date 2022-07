Doumbouya : « le but pour moi, rendre une Guinée nettoyée, assainie et épurée »

La Direction de l’information et la Communication de la Présidence de la République (DCI-PRG) a lancé vendredi son premier magazine dans lequel le colonel-président Mamadi Doumbouya a parlé de son but.

Je vous rassure, le seul candidat que je suis prêt à parrainer, c’est le peuple de Guinée

Dans l’interview, l’homme du 5 septembre 2021 dit n’avoir pas l’intention de rester au pouvoir, mais assure qu’il laissera aux futurs dirigeants de la Guinée, « un pays nettoyé, assaini et épuré ».

« Dès le lendemain du 5 septembre, j’ai clairement exprimé ma volonté d’un retour rapide à l’ordre constitutionnel. L’engagement pris dans la charte sur ma non candidature et celle des membres du CNRD, traduit, on ne peut mieux, mes intentions. Cependant, il est raisonnable pour moi de corriger les défaillances qui pourraient reconduire le pays vers l’abîme, comme ce fut le cas, dans un passé récent. Le but pour moi, est de permettre aux futurs dirigeants de la Guinée de trouver un pays nettoyé, assaini et épuré. C’est en tout cas le sens des réformes que le CNRD, sous mon autorité, a engagées depuis le 5 septembre », a dit Doumbouya. Non sans dire plus loin : « je vous rassure, le seul candidat que je suis prêt à parrainer, c’est le peuple de Guinée ».

Noumoukè S.