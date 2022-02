Plusieurs hauts cadres limogés pour détournement présumé des deniers publics

A travers un décret publié ce vendredi 25 février 2022 à la télévision nationale, le président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya a procédé au limogeage de plusieurs hauts cadres limogés de leurs fonctions pour des « faits présumés de détournement des deniers publics, faux, usage de faux en écriture et complicité pendant par devant la Cour de répression économique et financière (CRIEF) et devant certaines juridictions d’instance ». Ce sont :

– Programme Elargi de Vaccination (PERLE) : Dr Moustapha Dabo, conseiller du ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique

– Institut National de la Statistique (INS) : M. Aboubacar Kaba, Directeur Général

– Agence Guinéenne de la Promotion des Exportations (AGUIPEX) : M. Mohamed Kalogo, Directeur Général par intérim

– Direction de la Santé de la Ville de Conakry : M. Karamoko Keita, précédemment Directeur Général par intérim

Mediaguinee