Doumbouya prévient ministres et maires :  « on vous demandera chaque fois des comptes »

À l’occasion de la clôture de l’Assemblée Nationale extraordinaire de l’Association Nationale des Communes de Guinée (ANCG), le président de la transition a appelé samedi les élus locaux à servir le pays et cela peu importe leur conviction religieuse ou politique.

Pour le Colonel Mamadi Doumbouya, il n’existe de plus beau mot que « Servir ». Servir des intérêts collectifs et non individuels.

« Je suis intimement convaincu que « Servir » c’est l’un des plus beaux mots dans le dictionnaire. Donner. Donner pour son pays, servir son pays. Vous êtes là pour servir la Guinée et non pour des intérêts individuels, et non des communautés, ni les régions. Quand vous portez ce drapeau Rouge, Jaune, Vert, c’est pour servir la Guinée. Parce que ce qui est certain, nous allons avec le temps, tous disparaître et seule la République restera : la Guinée. Vous êtes là pour servir les intérêts de la Guinée, c’est-à-dire les intérêts collectifs et non des intérêts personnels. Tâchez d’être à la hauteur et posez vous cette question à chaque fois que vous vous couchez « qu’est-ce-que j’ai fait pour mon pays »? Et je pense que c’est important de se poser cette question parce que tout ce qu’on fera pour soi se dira avec le temps. En ce qui concerne le mot servir, je voudrais vous dire ce soir chers responsables de collectivités, servez vos collectivités, servez vos pays et servez les guinéens qui pour moi est plus important. L’appartenance à une confession religieuse ou à un parti politique est normal parce qu’il faut la contradiction pour évoluer. Mais servir la Guinée pour moi est plus important », a-t-il estimé.

Puis encourageant les élus locaux à tenir bon dans l’accomplissement de leur mission, Mamadi Doumbouya les a surtout appelés à être des solutions pour leurs communautés

« Je vous dis ce soir bon courage parce que c’est pas facile, mais il faut tenir et bien sûr avoir une certaine conviction. Mais la a conviction est plus importante parce que vous savez on est riche en parlant du contenu local, et le contenu local pour moi en français simple c’est travailler pour les guinéens. Mais quand on n’a pas de vision avec toutes les richesses qu’on a, ce n’est pas quelque chose de positif. On peut être riche, mais sans vision on avance pas. Je pense qu’il faut avoir de la vision dans le collectivités et soyez les premiers prévoyeurs et solutions aux problèmes. Vous représentez bien sûr nos communautés à la base, et donc il faut quand-même que vous apportez des solutions à ces communauté là sinon ça ne sert à rien. Donc servez les communautés, servez la République, je pense que c’est ça la plus belle chose qui peut arriver à un homme. Servir son pays. Mesdames et Monsieur les ministres, je vous encourage davantage à servir la Guinée et à donner. Donner sans pour autant compter. Et sachez bien sûr qu’on vous demandera chaque fois des comptes. Je pense qu’il faut intégrer le fait que tout ce qu’on fait dans la vie laisse des traces. Donc tout ce que vous laissez,om on verra derrière vous, on vérifiera. Et tous ceux qui sont coupables ou présumés, s’expliqueront devant le peuple de Guinée », a-t-il déclaré.

Maciré Camara