Doussou Condé, activiste aux USA : « le nouveau gouvernement, c’est du Alpha Condé sans Alpha Condé »

Dans son intervention de ce jeudi 11 novembre 2021, dans l’émission « Mirador de Fim fm « , Madame Sanoh Doussou Condé, membre du RPG et activiste du côté des États-Unis, a d’abord réitéré qu’elle reste et demeure du RPG mais qu’elle refuse d’être comptable d’un régime qui les a trahis.

« Je veux tout juste dire aux Guinéens que moi je suis intègre. Je reste et demeure du RPG et qu’on le sache aujourd’hui. Mon appel aux RPgistes du monde, ça a une raison. Nous refuserons d’être comptables d’un pouvoir qui nous a ignorés, qui nous a méprisés. Les quelques rares qui ont été recrutés, les Diane et autres, étaient nos propres ennemis… »

Parlant du nouveau gouvernement, Mme Sanoh Doussou Condé n’a pas mâché ses mots contre les nouvelles autorités du pays. Selon elle, ce nouveau gouvernement mis en place, c’est du Alpha Condé sans Alpha Condé. « Mes chers compatriotes, le gouvernement, c’est Alpha Condé sans Alpha Condé. La seule chose que ces gens-là font de bon aujourd’hui, c’est les décrets tous les matins. L’implication de Sonoko, le commerçant d’Alpha Condé, a beaucoup joué dans la nomination de monsieur Mohamed Béavogui. Quant au gouvernement, vous voyez que c’est le copinage : l’ami de Boubacar Diallo, le cousin de tel, la copine de la tante de Paul. Regardez ce gouvernement. Il faut arrêter de se battre dans ce pays. Les jeunes diplômés sont allés en prison, leurs familles malmenées au vu et au su de ce monsieur Doumbouya et ses collègues parce que c’est eux la branche armée. Tu ne peux faire aucun reproche à Baffoe sans le faire aux Balla Samoura là, ne pas impliquer le colonel Mamadi Doumbouya. Le vrai Premier ministre, c’est Amara, qui raconte ce qu’il veut à longueur de journée. Il pense qu’il est notre père. Ils sont nos enfants. Il fait la même chose que Diané…Amara Camara, son professeur actuel c’est Kiridi Bangoura. Il se déplace pour aller chez ce dernier qui lui apprend comment gérer le secrétariat général du gouvernement. Ce nouveau pouvoir, quand je les vois fonctionner, c’est Alpha Condé qu’il fallait dégager mais le système continue. Ne croyez pas qu’ils se boudent entre eux. Le seul chef suprême, comme au temps d’Alpha Condé, c’est le colonel Mamadi Doumbouya. Tout tourne autour de sa personne. Les nominations ont été faites dans la merde la plus absolue. », a-t-elle martelé.

Christine Finda Kamano