Doussou Condé, la courtisée de New York

Madame Sanoh née Doussou Condé est devenue la nouvelle coqueluche des politiques guinéens. Depuis qu’elle a décidé de prendre ses distances avec Alpha Condé -qu’elle connaît bien- et son régime qu’elle dénonce tous les jours, Doussou reçoit à domicile hommes du pouvoir et de l’opposition. Tout le monde arpente les couloirs d’un immeuble de Manhattan, sur la 137è rue, pour rejoindre la dame à poigne et aux critiques dures. Celle qui s’est résolue ces derniers temps à ne s’occuper que de son mari malade, est aujourd’hui une femme très convoitée.

Hier, elle a reçu la visite de Halimatou, l’épouse de Cellou Dalein Diallo avec son staff, en séjour à New York avec qui elle a posé.

Focus de Mediaguinee