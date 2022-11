Doussou Condé : « Mamadi Doumbouya veut conserver le pouvoir »

Militante du RPG [Rassemblement du Peuple de Guinée] et activiste guinéenne en Amérique du Nord, Doussou Condé épouse Sanoh a accusé jeudi dernier le colonel Mamadi Doumbouya de vouloir garder le pouvoir à son profit.

Sur Nostalgie Guinée, Mme Sanoh qui s’exprimait en langue soussou depuis New York, aux États-Unis, a dit que Doumbouya fait exactement comme l’ex-président Alpha Condé qu’il a renversé le 5 septembre dernier. « Il prend les mêmes et il continue. Il ne partira pas après les 24 mois annoncés. Même s’il veut faire croire le contraire. Chaque acte posé est évocateur ».

Pour elle, « Mamadi Doumbouya est près d’un gros piège de son entourage, s’il ne sonne pas l’alerte, il risque d’échouer lamentablement ».

« Ses proches ne l’aident pas. C’est la course à l’enrichissement illicite, des nominations qui ne respectent aucune orthodoxie, des diaspos chômeurs et sans qualification à la tête des régies, des règlements de compte », déplore la dame qui dit n’être plus intéressée par un décret.

Dans le cercle de Mamadi Doumbouya, Doussou Condé a indexé entre autres les ministres colonel Amara Camara, Ousmane Gaoual Diallo, Alphonse Charles Wright et Mory Condé de jouer aux « intouchables » du régime. Mais, assure la politique qui fut farouche opposante d’Alpha Condé, « un jour ou un autre, ils rendront tous compte de leur gestion. Car nous savons ce que chacun fait depuis le coup d’Etat, la Guinée est un petit pays où tout se sait ».

Mayi