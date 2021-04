Dr Abdoulaye Kaba de la CONAPROS : “se cacher derrière le chef de l’Etat pour dire qu’on veut aller avec les professionnels de la santé pour la fausseté, ça ne va plus marcher”

Comment se portent les ordres socioprofessionnels de la santé en République de Guinée ? Dans un entretien avec Mediaguinee, Dr Abdoulaye Kaba, médecin des hôpitaux et coordinateur national de la Coalition Nationale des Professionnels de la Santé (CONAPROS), a expliqué les problèmes rencontrés par les organismes de santé, à savoir les difficultés rencontrées pour la mise en place des ordres socioprofessionnels, les dispositions prises pour leur opérationnalisation sur le terrain. Lisez

Mediaguinee : Dr Kaba, parlez-nous de la situation actuelle de la CONAPROS ?

Dr Abdoulaye Kaba : Vous allez vous souvenir qu’il y a une mission qui nous a été confiée par le président de la République, c’est de se lancer dans la moralisation du système de santé dans notre pays. Depuis que cette mission nous a été confiée, nous avons cherché à nous battre pour être à jour dans la réglementation pour mieux exercer cette mission. D’abord, on a cherché à se battre pour avoir un agrément. Aujourd’hui, la Coalition Nationale des Professionnels de la Santé est agréée et nous sommes en train de travailler de façon professionnelle parce que nous avons engagé des séries de formations. Des formations qui vont faire que les professionnels de la santé seront mieux édifiés, mieux éclairés pour s’engager dans cette mission noble qui a été confiée par le président de la République. C’est pourquoi des formations ont été engagées sur le leadership transformationnel en santé, le contrôle citoyen des actions publiques, la gestion du système et comment notre système de santé est financé. Aujourd’hui, nous avons cherché à faire la gouvernance du système de santé. Donc, voilà en bref les activités que la CONAPROS a cherché à faire. Et en dehors de ça, nous sommes à pied d’œuvre auprès du ministère de la Santé qui est déjà notre partenaire, parce qu’il faut le dire notre engagement est là mais le ministère de la Santé doit être à côté pour les orientations claires, parce qu’on doit développer ce partenariat. Et nous attendons la signature d’une convention avec le ministère de la Santé pour faciliter la mise en œuvre de toutes ces actions. Et là, la CONAPROS a des objectifs qui sont clairement définis. Nous, au niveau de la coalition, nous voulons nous battre pour mener à bien les enquêtes d’images dans les structures de soins pour que la profession soit mieux gérée et mieux valorisée dans notre pays. Et pour ça, nous avons fait des enquêtes au niveau de certaines structures de soins. C’est vrai que les enquêtes ne sont pas très reluisantes mais nous continuons à nous battre auprès des professionnels de la santé pour que la mission qui a été confiée par le président de la République soit une mission de qualité. L’un des problèmes, c’est que nous avons été confrontés dans les mois passés à la mise en place des ordres socioprofessionnels. Et pour cela, nous avons cherché à nous rapprocher un peu auprès du ministère de la Santé pour leur expliquer un peu comment ces ordres-là sont en train de fonctionner aujourd’hui et quelles sont les dispositions à prendre pour que ces ordres soient opérationnels sur le terrain. Pour cela, nous avons cherché à rencontrer l’Inspection générale de la Santé avec qui nous avons eu des rencontres. Et aujourd’hui force est de reconnaître que l’Inspection a le cœur ouvert, les bras ouverts pour que la fonctionnalité de ces ordres socioprofessionnels soient une réalité sur le terrain. Et ça, c’est des choses qu’il faut apprécier parce qu’on a cherché à rencontrer le ministre de la Santé qui nous a donné son feu vert et qui a donné ses orientations pour aujourd’hui au moins faciliter l’accès aux soins de nos populations. Et c’est encore une très bonne idée. Mais parlons des ordres socioprofessionnels. Je veux aborder la situation de l’ordre national des médecins, parce qu’il y là un problème. Au cours des échanges avec le ministère de la Santé, nous avons cherché à éponger un problème qui était de mise, c’est-à-dire les textes qui régissent le fonctionnement de l’ordre national des médecins. C’était des textes qui étaient caducs. Donc on a cherché à se rapprocher du ministère, on a travaillé dessus, on est en phase de vous dire qu’il y a un nouveau texte déjà qui a été élaboré, qui a été adopté en conseil de cabinet et qui va certainement être à l’Assemblée nationale pour validation. Et dès après l’adoption de ce texte, nous allons chercher à dire au ministère de la Santé que tout le processus est à terme et qu’il faille maintenant qu’on organise les élections de la base jusqu’au sommet. Donc, nous attendons de pied ferme l’adoption de ce texte pour que maintenant les professionnels de la santé, surtout les médecins puissent s’exprimer librement et choisir les hommes qui vont diriger leur destin au niveau de l’ordre national des médecins. Et je vous dis aussi que nous sommes en train de travailler très activement sur la mise en place de l’ordre national des biologistes qui n’a pas existé depuis le fonctionnement de notre système de santé, c’est-à-dire que l’ordre national des biologistes n’a jamais existé. Aujourd’hui, nous avons fait une réunion de concertation avec l’ensemble des biologistes pour dire que c’est un impératif pour le système que cet ordre-là existe parce que le dysfonctionnement et les manquements liés à cet outil, parce que c’est un outil de travail, il faut que ce soit corrigé. Et les biologistes aussi sont dans la dynamique de faire changer les choses. Comme moi je suis médecin des hôpitaux, je travaille à l’hôpital, j’ai remarqué qu’il y a beaucoup de dysfonctionnements au fonctionnement de l’ordre national des médecins. Et ces dysfonctionnements-là, je pense que c’est le bon moment de les corriger. L’Inspection doit se saisir de ça, et parce qu’on est contre personne. C’est une volonté affichée. Nous sommes d’une génération qui veut que les choses changent. Et impérativement il faut que les choses changent. La conscience de l’homme doit avoir deux orientations, une orientation positive et une orientation progressiste. Dans le progrès, quand c’est bon c’est à l’avantage de la population. Quand c’est mauvais, c’est au détriment de la population. Aujourd’hui, nous saluons quand même l’effort que le ministère de la Santé est en train de faire pour que ces textes soient adoptés et validés. Si c’est promulgué par le président de la République, là c’est ouvert pour tout le monde. Mais actuellement, qu’est-ce qui se passe dans le fonctionnement même de l’ordre ? C’est vrai que dans les textes, même dans les anciens textes, il y a un problème qui est lié à la redevabilité. Il faudrait que ceux qui sont en train de nous diriger maintenant là rendent compte de leur gestion parce qu’il y a beaucoup d’obscurité liée à la gestion. Et là, nous, nous voulons que les choses soient faites de façon transparente, non seulement à commencer par l’inspection allant vers l’autorisation d’exercice par les généralistes, les professionnels qui sont spécialisés. Il faudrait qu’il y ait une communication qui va instaurer la confiance dans la gestion de ce qu’on est en train de faire, sinon un jour l’histoire va nous condamner. Et moi je ne veux pas être un témoin négatif de l’histoire. La Coalition Nationale des Professionnels de la Santé veut s’orienter vers le sens positif de l’histoire. Donc l’inspection doit comprendre qu’il y a ce problème.

Mediaguinee : Vous avez suivi la sortie de l’Inspection générale de la Santé. Quelle est votre appréciation à ce sujet ?

Dr Abdoulaye Kaba : Je pense que l’Inspection générale de la Santé est en train d’exercer sa vraie mission dans les structures de soins. On l’a suivie et même à côté on a vu aussi les ministres. Ça veut dire qu’il y a une volonté politique de mettre fin à certaines pratiques dans les structures de soins. Et la sortie de l’Inspection générale de la Santé a été quelque chose de rassurant pour le système et les professionnels de la Santé. Mais nous sommes quand même restés sur notre faim, je le dis parce qu’après une sortie comme ça, on devrait avoir un rapport d’inspection qui devait être publié. C’est vrai qu’il y a des structures de soins aujourd’hui où il y a beaucoup de problèmes. Et ces problèmes là n’ont pas été épongés. On ne doit plus accepter de couvrir du drap les personnes qui se cachent derrière l’image du président de la République pour faire croire qu’ils sont avec le président de la République. Si vous êtes avec le président de la République, vous devez travailler de façon honnête et transparente, l’aider à mettre en place sa politique de gouvernance surtout liée au système de santé. Mais si vous travaillez de façon un peu obscure et inappropriée, vous devriez quand même rendre compte. Mais si ce rapport est approuvé et que quelqu’un doit répondre, il doit répondre de façon solennelle. Moi, je pense qu’actuellement il faudrait que l’Inspection fasse un effort, l’effort de faire la lumière c’est-à-dire un rapport d’inspection dans les structures de soins. Que le rapport soit publié, que les professionnels soient informés de ce qui s’est passé dans telle ou telle structure. Je ne suis pas là pour donner le nom d’une structure mais sincèrement il y a beaucoup de problèmes. Et ces problèmes là c’est seulement l’inspection qui peut les résoudre. Et la meilleure façon de les résoudre, c’est de faire de la transparence dans tout ce qu’on est en train de faire. Moi je vois que le ministre de la Santé a une volonté affichée, parce qu’aujourd’hui se mettre derrière l’Inspection générale de la Santé pour sillonner les structures de soins, ça c’est quelque chose qui est significatif pour nous les professionnels de la santé, qui nous rassure. Le ministre aujourd’hui, il est en train de prendre des actes qui vont dans le sens de l’amélioration de notre système de santé. Mais quel serait le sens si les professionnels de la santé qui sont gérés ne sont pas informés de la manière dont ils sont gérés. Donc, il faudrait que l’inspection générale de la santé fasse un effort pour publier le rapport d’inspection qu’il a eu à faire au niveau des structures de soins. Au-delà, je remercie et félicite l’inspection par rapport à la décision qu’ils ont prise quant à la réduction des prix des grossisseries. Il y a eu une réduction drastique des grossisseries qui étaient à 50, aujourd’hui nous sommes à 10 grossisseries, c’est à dire les importateurs de médicaments. Donc ça c’est quelque chose qu’il faut saluer et qu’il faut au moins encourager.

Mediaguinee : Que pensez-vous du passage à l’Hémicycle du Premier ministre Kassory Fofana ?

Dr Abdoulaye Kaba : Je pense que le Premier ministre a été très serein. Il savait ce qu’il disait et il a fait des annonces. Nous l’attendons et nous, nos préoccupations qui sont déjà la prise en charge des personnes du troisième âge, la petite enfance et le renforcement des urgences dans les structures de soins et aussi la transparence dans la gestion de la chose publique. Je pense que c’est des choses qu’il faut apprécier. C’est des choses qu’on demande, qu’il y ait de la transparence à tous les niveaux du système de gestion. Mais comme nous, nous sommes des professionnels de la santé, nous sommes d’accord que le Premier ministre fasse un effort colossal pour qu’au niveau des structures de soins, qu’il y ait de la transparence dans la gestion. Il y a beaucoup de fuite de capitaux, si les choses sont bien gérées dans les structures de soins, je vous assure qu’on n’a pas besoin de faire beaucoup d’efforts pour envoyer des scanners, on n’a pas besoin de faire beaucoup d’efforts pour envoyer tel ou tel truc d’imagerie, parce que les structures, si elles sont bien gérées, elles peuvent s’autogérer. L’exemple typique c’est la caisse nationale de sécurité sociale. Aujourd’hui, il faut voir au niveau de Sino-guinéen ce que Dr Samby est en train de faire comme effort. C’est des choses qu’il faut encourager. Aujourd’hui, il a mis un système de transparence sur place qui fait que franchement les professionnels de la santé sont très fiers de lui. Donc rien n’est tabou, rien n’est secret, ceux qui veulent travailler de façon très valorisante, ils n’ont qu’à leur donner la chance de travailler de façon honnête et valorisante. Mais ceux qui veulent se cacher derrière le bras du président de la République pour dire qu’ils veulent aller avec les professionnels de la santé pour la fausseté, ça ne va plus marcher. Le président n’a jamais dit à quelqu’un de gérer de façon obscure.

Réalisée par Maciré Camara