Dr Awada répond au FNDC : “on n’a rejeté aucun corps’’

Le directeur général de l’hôpital Ignace Deen, Dr Mohamed Awada a rejeté lundi les accusations du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) d’avoir refusé les corps des victimes des manifestations qui ont eu lieu hier dimanche, jour du double scrutin législatif et référendaire. Soutenant que les quatre corps qu’il a reçus sont déjà à la morgue de Ignace Deen.

“On n’a rejeté aucun corps. On a les quatre corps ici. Ou bien ce ne sont pas ces corps ça ? Mais qu’est-ce qu’ils veulent enfin ? Les corps sont là. Puis nos chambres froides sont remplies. On a les corps ici mais aussi d’autres corps”, a coupé court, Dr Awada, contacté par Mediaguinee. Avant de nous ramener vers les Ministères de la sécurité et de la santé.

Depuis hier, l’on assiste à une guerre de communiqués sur le nombre de victimes des violences électorales. Le FNDC parle d’au moins dix morts par balles, le gouvernement indique 4 morts dont deux par accident et arrêt cardiaque.

