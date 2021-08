Dr Bano Barry aux syndicats exclus des examens nationaux : ”vous ne pouvez pas être autour de la table avec des directeurs bénéficiant d’un décret”

Exclus cette année du processus des examens nationaux, les syndicats auraient estimé que le ministre les a écartés puisqu’ils avaient menacé de ne pas surveiller, sans qu’on ne leur donne leurs arriérés de 3 mois. Dr Bano Barry, invité ce mercredi 11 août, dans l’émission “Mirador’’ de FIM FM a répondu à ses détracteurs en disant que ça c’est un détail. Il estime qu’en Guinée les gens ont pris l’habitude de considérer que parce qu’ils sont devenus ça, donc ils doivent avoir ça, même s’ils n’en ont pas la qualité.

« C’est un détail ça. Les listes déposées par les syndicats pour faire partie des examens, ces listes ont été prises en charge. Ce que j’ai refusé, c’est dire que parce qu’on est un responsable syndical, on est un instituteur, on doit être au même niveau qu’un chef de service dans la supervision. C’est tout. Mais attendez, vous savez, dans ce pays, les gens ont pris l’habitude de considérer que parce qu’ils sont devenus ça, ils doivent avoir ça même, s’ils n’ont pas qualité. Sinon, j’avais donné des instructions en disant : ‘’écoutez, s’il y a des listes déposées par le syndicat, si quelqu’un est un instituteur, il doit être au niveau là où on a placé les instituteurs. S’il est professeur de collège, il doit être au niveau des professeurs de collège. S’il ne peut pas être correcteur, il ne peut pas être correcteur parce que pour être correcteur, il faut avoir une qualité. Maintenant, vous ne pouvez pas vous asseoir autour de la table avec des gens qui sont directeurs de service bénéficiant d’un décret alors que vous, vous êtes simplement un syndicaliste à un niveau très bas, vous n’êtes même pas au niveau du bureau national. Comment voulez-vous ? C’est aussi simple que ça », a indiqué Dr Bano Barry, ministre de l’Education nationale et de l’Alphabétisation.

A signaler que même si c’est devenu une habitude que les syndicats soient impliqués dans le processus des examens nationaux en Guinée, cette tradition ne serait inscrite dans aucun texte légal du pays.

Christine Finda Kamano