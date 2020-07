Dr Bella Kolla Diallo rend hommage à son ami Mahmoudou Barry, tué à Rouen à cause de sa couleur de peau

Ce 19 juillet 2020 marque la date du triste anniversaire de ton décès prématuré, je veux nommer Dr Mahmoudou Bollaro BARRY…

C’était à Rouen (France), ville qui t’a accueilli à bras ouvert, qui t’a adopté et où tu t’es intégré de façon responsable et studieuse …

Oui Mahmoudou pour tes parents et proches du village dans le Bollaroya profond, se situant sur les rives du fleuve Bafing (symbole de la ville carrefour #MAMOU), qui t’a vu naître où tu as passé ta tendre enfance ….désormais tu y reposes à jamais près des siens….laissant ta chère maman, tes frères, tes soeurs, ta famille et connaissances dans une tristesse infinie .

Quel parcours…????

De l’école primaire de Bassambaya, dans la sous-préfecture de Dounet, tu a laissé une image de marque, tu a été une icône car déjà tu dégageais des ondes positives…de par ton intelligence et ton envie d’étudier, voilà Mahmoudou le talentueux adolescent dans la ville carrefour #Mamou au collège Amilcar Cabral, oui Cabral matin et soir le temple du savoir tu y laissas des emprunts indélébiles tu fus le meilleur de ta promotion d’alors…. Le jeune continue son bout de chemin là-bas au lycée El Aboubacar Doukouré de la Poudrière, un élève, un lycéen remarquable avec un ton imposant et une allure déjà élégante, c’était le rendez-vous du succès d’autant plus qu’il trouva d’éminents maîtres qui le forgent davantage (MM. AYOUBA, BERÉKO, ISSIAGHA …) rappelés à DIEU…

Ahhh la vie, quel destin ??? tu décrochas le bac avec style et manière surtout avec succès avec tes amis d’alors, tu posas ta valise à la fac de Droit de Sonfonia où tu as passé avec brio ton cursus universitaire à la Fac de droit et lettres où tu as fait connaissance avec de valeureuses personnes comme cet éminent avocat au Barreau de Guinée Maître #ElMadiouBarry. Déjà étudiant, tu dispensais des cours de soutien dans la même université, tu participais à des panels et des conférences scientifiques…

Quel beau souvenir…?

Tes profs avaient de l’estime et d’admiration pour toi…

Mahmoudou le scientifique

Mahmoudou le chercheur

Mahmoudou l’ambitieux

Mahmoudou le studieux

Après ton excellent parcours universitaire à Sonfonia (UGLC)…te voilà à Rouen, ville ‘’intellect’’ qui regorge de belles universités.

Là, tu as tout de suite imposé ton image de marque, ton élégance, mais aussi ton éloquence ….tu as pu faire ton master 1 et 2, déjà tu avais ta robe d’avocat reconnu et pour conclure avec beauté tu seras cet innovateur sous l’œil d’une autre étoile, mon moufti #KALILKEÏTA…sur un thème de recherche tout nouveau dans le cadre de la valorisation de nos ressources minières et gisements non seulement en Guinée mais aussi en Afrique, cela t’a fallu de longues recherches avec des consultants de grande envergure …des professeurs de renommée internationale,…pour mieux embellir et préparer ce travail excellent de mémoire de fin d’études de ton titre de Docteur…. Et enseignant chercheur …

Tu fus apprécié lors de ta soutenance à l’unanimité par le jury, tu as eu la mention très honorable en présence de cet éminent ingénieur de Lyon #SAÏDOU DIALLO … Avec un thème de recherche novateur, surtout en cette période où les multinationales continuent de piller nos ressources du sous-sol avec la complicité de nos cadres véreux…. Tu avais le chemin tout tracé ….

Une icône, une étoile filante, ahhh la vie ….

Toi, ce père de famille responsable, toi cet ami attentionné et disponible, toi ce frère serviable, toi ce fils aimable et sociable…voilà à la croisé des chemins un soir, ce soir de la finale de la CAN (Coupe d’Afrique des nations ) lors d’un match de foot qui opposait l’Algérie au Sénégal en finale…tu as été victime de cet acte raciste et barbare car un inconnu t’a ôté la vie juste parce que tu es Noir, en te donnant des noms d’oiseaux, te prenant pour un supporter alors que tu n’es même pas trop footé. Dommage que cet ignorant ait usé de cet argument pour nous enlever notre bon fils que tu fus, notre ami et notre collègue, mais le mari et le père responsable que tu as toujours été auprès de ta charmante et courageuse épouse #DIARAYE et de ta princesse fille #FATOU …

Qu’elle est triste la mort ! Qu’elle est douloureuse et fatale surtout la manière dont tu as été lâchement assassiné…

À cause d’un match de foot, à cause de la couleur de ta peau, du racisme. Dommages… Que le monde ne se réveille pas encore de ces actes ignobles comme ce fût de l’autre côté de l’atlantique avec Georges Floyd, qu’elle injustice ! A quand la justice et la vérité…???

Nous te pleurons mon ami, mon frère, le sage mais on ne t’oubliera jamais.

Tu resteras une étoile accrochée au ciel, repose en paix dans le Bollaroya profond près des siens.

#Dounet a perdu un fils, #Mamou a perdu un fils, la #Guinée a perdu un vrai cadre avec un parcours élogieux et spécial…mais l’#Afrique aussi a perdu un vrai et vaillant panafricaniste. Cela fût démontré par l’accompagnement de ta dépouille par nos frères de la Mauritanie, du Niger, le représentant du Président sénégalais Macky Sall…, et la publication à titre posthume par la république sœur du #Niger, de la #France celle positive et ouverte, a perdu un citoyen exemplaire.

En ce première année de tristesse profonde depuis ta disparition, aucune promesse n’a été tenue envers ta mémoire et ta famille, des illusions sur effets de compassion notamment celle du Président de la République (A.C) en présence du Président Rock Marc du Burkina Faso, du Ministère de l’Enseignement supérieur et du représentant du CIRID en Afrique de l’Ouest, (EL MALICK N’DIAYE), en dépit de nos rencontres à Dakar et à Tunis.

Ta famille, tes amis, tes collègues ne t’oublieront jamais, la justice suit son cours, la vérité triomphera…

Courage à ta femme et bénédiction à ta princesse.

Tu fus un citoyen du monde.

Sincères remerciements à tous et toutes pour les messages de compassion et de soutien à la famille Bollaroya….

Yo alla hilnomo yafo mo okamo alladjanna

Amen

Par ton ami, Dr Mamadou Bella Kolla Diallo…