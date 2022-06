Dr Dansa aux chefs coutumiers de Conakry : « vous avez une responsabilité très grande dans l’apaisement de la situation »

Le président de la transition, Dr Dansa Kourouma continue de recevoir les différentes couches sociales du pays pour les écouter dans le but de comprendre les problèmes auxquels elles sont confrontées. Ce samedi 18 juin 2022, il a échangé avec les chefs coutumiers du Grand Conakry.

Durant des heures, Dr Dansa Kourouma et ses hôtes ont abordé plusieurs sujets d’actualité dont la manifestation programmée dès la semaine prochaine. Sur ce sujet précis qui suscite assez de débats dans la cité, tous les intervenants à ladite rencontre ont affirmé qu’il n’est pas opportun d’organiser des manifestations actuellement dans le pays.

« Aucune manifestation n’a été pacifique dans ce pays. C’est pourquoi nous demandons à tout le monde de s’abstenir et de privilégier le dialogue et la concertation », ont laissé entendre certains sages.

Face à ses sages fortement mobilisés, le président du législatif guinéen dira que « la milite est déjà tracée. Nous ne serons pas candidats. Et pour moi, c’est essentiel dans une transition et c’est une première en Guinée. Nous vous appelons pour échanger avec vous dans le but d’avoir des éléments d’appréciation. Vous avez une responsabilité très grande dans l’apaisement de la situation. Parce que ceux veulent manifester sont vos fils, ceux qui sont aux affaires sont vos fils également. Ce sont donc les enfants d’un même père. Qui est mieux placé pour les ramener ? Donc chers Papas et Mamans, vous avez tous dit et d’ailleurs, c’est la majorité que ce n’est pas le moment de manifester », dira-t-il.

Poursuivant, il a tenu à mentionner : « Faites donc passer le message à ceux qui doivent entendre parce que nous, on vous écoute. C’est pourquoi à chaque pas franchi, on vous appelle. Et ne pensez que l’écoute que je fais c’est pour moi, c’est pour le transmettre au président de la transition. Ce n’est pas pour les garder à mon niveau. C’est comme ce que nous nous consommons, on consomme ça ici. Mais ce que vous vous dites, c’est pour la consommation de tout le pays. Donc, on va transmettre au président de la transition ce qu’il doit savoir. Parce que notre rôle, c’est assurer ce lien-là entre eux et vous. Et nous allons faire note qui sera destinée au président… »

Youssouf Keita