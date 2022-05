Dr Dansa Kourouma à l’ISIC de Kountia : « la neutralité pendant la transition est la valeur fondamentale de sa réussite »

Des conseillers nationaux du CNT autour de leur président, Dr Dnasa Kourouma continuent de sillonner les universités et institutions d’enseignements supérieurs pour expliquer aux encadreurs et étudiants le bilan des 100 premiers de leur institution et les différentes perspectives. Ce lundi 30 mai 2022, ils (conseillers) ont conféré avec les encadreurs et étudiants l’Institut supérieur de l’information et de la communication (ISIC) de Kountia.

A cette occasion, le président Dansa Kourouma a affirmé avoir déjà averti les futurs compétiteurs à l’élection présidentielle qu’il renonce à toute proposition de poste qu’ils lui feront après la transition.

« La charte de la transition a enlevé cette ambivalence dans la tête des conseillers nationaux. Nous ne seront candidats à aucune élection pendant la transition. Mais on ne se limitera pas là. En tout cas, en tant que président du CNT, j’ai annoncé à tous les compétiteurs politiques déclarés ou qui vont se déclarer ultérieurement que je renonce aux propositions de poste qu’ils me feront dans leurs gouvernements, après cette transition. Beaucoup me disent en aparté que c’est une décision osée. Mais nous allons organiser des élections, nous allons faire des textes de loi dont la norme supérieure est la Constitution. Nous allons mettre en place des institutions et le tout couronné par les élections. Vous qui dirigez l’organe qui doit faire toutes ces réformes, à la fin des élections, le président élu vous nomme dans son gouvernement, comment vous pouvez être respecté ? Ce n’est pas une décision pour la vie, mais les 5 premières années du président élu après la transition, je m’abstiens d’occuper des postes dans son gouvernement. Ceci pourquoi ? C’est pour enlever le doute sur notre neutralité parce que la neutralité pendant la transition est la valeur fondamentale de sa réussite. Si les acteurs de la transition ne sont pas neutres, la transition ne réussira pas… »

Youssouf Keita