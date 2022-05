Dr Dansa Kourouma à l’université Kofi Annan : « ce n’est pas une constitution qu’on révisera… »

Les conseillers nationaux du Conseil National de la Transition (CNT) continuent de sillonner les institutions d’enseignement supérieur de Conakry pour expliquer leur bilan des 100 jours d’activités.

Après les universités Général Lansana Conté de Sonfonia et Gamal Abdel Nasser de Conakry.

Ils étaient ce samedi, 29 mai 2022, à l’université Kofi Annan de Guinée et les débats se sont tenus sous la présidence du président de l’institution, Dr Dansa Kourouma.

Dans son allocution de circonstance, le patron du CNT a expliqué aux encadreurs et étudiants de ladite université, l’ensemble du processus devant aboutir à l’écriture de la nouvelle Constitution. Selon lui, il ne s’agira pas pour eux (conseillers nationaux) de réviser une Constitution.

« Si vous avez souvenance du discours du 5 septembre 2021, qui a vibré le cœur de tous les Guinéens, du président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya, je cite : ‘’nous allons écrire ensemble une nouvelle constitution qui répond aux réalités sociopolitiques de notre pays’’, fin de citation. C’est en fonction de cette phrase importante de ce discours que la première mission a été assignée à notre organe. Mission qui consiste à associer toutes les guinéennes et guinéens à une nouvelle constitution qui prendra compte aux réalités. Donc il est important que vous sachiez que ce n’est pas une constitution qu’on révisera et ce n’est pas une constitution qui sera promulguée sans être soumis au référendum. D’abord, nous allons consulter les Guinéens pour avoir les préoccupations des populations et c’est pourquoi on a été à l’intérieur du pays. Mais quand on va commencer le travail proprement dit, nous allons innover en mettant en place ce qu’on appelle le débat d’orientation constitutionnel… »

Youssouf Keita