Dr Dansa aux artisans de Guinée : « vous devez être des gendarmes derrière le pouvoir et les politiciens pour que… »￼

Le bilan des 100 premiers jours du Conseil National de la Transition (CNT) continue d’être expliqué aux différentes composantes de la nation guinéenne. Ce samedi 2 juillet 2022, le président de cette institution législative, Dr Dansa Kourouma et ses collègues conseillers nationaux ont échangé avec les membres de la Fédération Nationale des Artisans de Guinée (FNAG). C’était dans la salle des Congrès du palais du peuple en présence de plusieurs.

A cette occasion, Dr Dansa Kourouma est revenu de long en large sur les différentes activités menées durant les 100 premiers jours de son institution, avant de demander à ces nombreux artisans d’aider à combattre les maux dont l’ethnocentrisme en Guinée.

« Nous avons pris la décision qu’à chaque 3 mois, on va faire le compte rendu au peuple par rapport aux avancées du CNT, les lois votées et à voter. Avant, on appelait les artisans ici en leur donnant des T-shirt pour faire de la campagne, voter pour X ou Y. Mais avec cette transition, on n’est pas là pour faire de la propagande politique. La politique, nous la laissons aux acteurs politiques qui vont compétir entre eux. Vous avez un représentant au CNT, ce que nous vous demandons, c’est d’écrire des mémorandums par rapport à vos préoccupations pour que nous les intégrons dans les lois que nous allons voter au CNT. Nous allons informer le gouvernement, le Premier ministre pour que lors de la programmation budgétaire, qu’on prenne en compte le cas des artisans. On va faire en sorte qu’on travaille dans un esprit démocratique pour que cette transition soit la dernière dans notre pays, sans se précipiter. Mais, tout cela ne sera possible que grâce à une bonne entente entre les guinéens, dans la paix, la quiétude sociale. Vous les artisans, devez être des gendarmes derrière le pouvoir et les politiciens pour que la Guinée puisse aller de l’avant, pour le développement harmonieux de la Guinée, car la base du développement se trouve avec vous les artisans. »

Poursuivant, il dira qu’on doit combattre l’ethnocentrisme et privilégier la Guinée. « Donc je vous confie le Conseil National de la Transition, je vous confie la transition, je vous confie le Colonel Mamadi Doumbouya pour que cette transition se passe bien et cela n’a rien de politique… »

De son côté, Elhadj Boubacar Fofana, président de la FNAG n’a pas manqué d’apprécier le CNT pour l’organisation d’une telle cérémonie en faveur de sa structure. Il a en outre martelé les difficultés auxquelles les artisans guinéens se trouvent confrontés.

« Les artisans par ma voix, ont écouté avec beaucoup d’attention votre discours que nous saluons vivement et nous apprécions. On a tout de même quelques préoccupations qui sont : Le manque d’accès aux commandes publiques, le manque d’appui technique et financier dans les foires et expositions, la non prise en charge de l’artisanat dans le budget d’investissement national, la menace extérieure contre les produits artisanaux, le programme de déguerpissement des ateliers artisanaux sur toute l’étendue du territoire nationale, l’insuffisance de la formation et du perfectionnement accordée aux artisans, l’insuffisance des infrastructures artisanales et équipements de production. Nous sollicitons auprès du gouvernement à travers votre auguste institution, la prise en compte de ces différents points qui sont les véritables préoccupations des artisans et octroyer 20% de la commande publique aux artisans de Guinée. Nous demandons également la protection des produits artisanaux, la construction et l’équipement des villages artisanaux et centre de formations artisanaux, l’appui technique et financier des artisans dans les foires et expositions… »

Youssouf Keita