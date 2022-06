Dr Dansa Kourouma aux jeunes de l’axe : « nous avons besoin de vous parce que vous savez ce qui ne va pas »

Le président du Conseil National de la Transition (CNT), Dr Dansa Kourouma en compagnie de certains conseillers nationaux de son institution a longuement échangé ce jeudi 9 juin 2022, avec des jeunes leaders de l’axe (Hamdallaye, Bambeto, Cosa Sonfonia, Cimenterie jusqu’à Kagbelen). Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la série de rencontres initiées par les conseillers nationaux en vue de comprendre les préoccupations des uns et des autres.

Dans son allocution de circonstance, le président Dansa Kourouma a indiqué à ses hôtes que son institution imprime une démarche concertée avec les Guinéens de tous bords dans le cadre de la refondation de l’Etat prônée par le président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya.

A l’en croire, chacun guinéen a le droit d’apporter sa pierre à l’édification d’une Guinée refondée. « Je préfère vous regardez dans les yeux parce qu’en réalité, je pense qu’on doit se mettre ensemble pour que cette transition puisse féconder des institutions solides. Ça veut dire des institutions qui vont résister au temps. Parce que les gens passent, les institutions restent et le peuple demeure. Mais si chaque homme vient avec ses instituions et part avec ses institutions, celui vient revient avec ses institutions, ce pays aura pour nom la république d’instabilité. Il faut quand les institutions sont faites, que les hommes qui sont des locataires passent et que l’institution garde sa souveraineté, son indépendance et sa consistance. C’est ça qui garantie la stabilité du pays. Mais pour construire des institutions fortes, ça ne peut pas se faire dans la confusion, ça ne peut se faire que dans l’entente. Nous devons nous accorder sur une trêve d’un petit temps pour qu’ensemble, nous construisions la maquette ou la fondation de cette institution là (…) J’ai l’obligation de vous dire nous au CNT, nous avons besoin de vous parce que vous savez ce qui ne va pas », a-t-il mentionné.

Poursuivant, il a tenu à préciser : « Nous pensons que cette transition, si elle réussie seulement à poser des institutions solides, elle a réussie. Que ces institutions soient habitées par des guinéens tout court et après leurs temps, qu’ils passent, l’institution reste. Et ça se renouvelle de génération en génération, c’est ça qui peut assurer la perpétuité de la Guinée. Sinon, la Guinée est un pays d’angoisse où les gens ont peur de vivre, où chacun s’attend au lendemain que la situation va s’aggraver et au lendemain, qu’il une implosion sociale. Nous vivons dans l’angoisse, on ne peut même pas dormir tranquillement dans notre pays. C’est parce que les structures qui soutiennent l’Etat ne sont pas pérennes. Moi je crois que cette transition peut nous permettre de poser ces fondations… »

Après avoir écouté le message du patron du CNT, ces jeunes leaders ont salué l’initiative, avant de solliciter auprès de l’organe législatif transitoire, l’élaboration des textes de Loi qui renforcent l’unité nationale, l’égalité de chance pour tous et la lutte contre l’ethnocentrisme. Ils ont souhaité la pérennisation de ce cadre d’échanges pour une transition inclusive et apaisée.

Youssouf Keita