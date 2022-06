Dr Dansa Kourouma : « ce n’est pas aux partis politiques décrire la loi. C’est au CNT de faire ce travail »

Comme nous l’annoncions, le président du Conseil National de la Transition, Dr Dansa Kourouma et plusieurs autres conseillers nationaux étaient face aux représentants des partis politiques pour leur expliquer le bilan des 100 premiers jours et les perspectives de leur institution (CNT).

Au terme de cet échange qui a duré plusieurs heures, le patron du CNT a déclaré : « Le regard des leaders politiques sur le travail que nous avons fait est très important pour nous. Nos échanges nous ont permis d’avoir des débats très ouverts. Après les panels, les questions ont été posées, des recommandations ont été émises et nous avons eu aussi la latitude d’apporter les réponses. Je n’ai pas manqué de signifier que ce n’est pas aux partis politiques décrire la loi. C’est au CNT de faire ce travail. L’initiative doit venir du président de la transition, le gouvernement et le parlement dont le CNT fait office. Mais nous allons faire de sorte que les préoccupations de toutes les composantes sociopolitiques soient prises en compte. Nous sommes très ouverts de ce qui a commencé aujourd’hui et va se poursuivre les jours et mois à venir par des débats d’orientation constitutionnels (…) »

Youssouf Keita