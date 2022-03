« Dr Dansa Kourouma m’a aidé dans ma lutte ! ». A Labé, Elhadj Djériba Diaby parle du président du CNT !

À l’occasion de l’inauguration de la mosquée Elhadj Souleymane DIAKHABY de la communauté Diakhanké de Labé, le jeudi 17 et vendredi 18 mars 2022, le Président du CNT a envoyé une délégation composée de quelques membres de son cabinet avec un lot important de livres coraniques, plusieurs centaines de noix de colas et une enveloppe.

Procédant à la remise de ces présents, le parrain de la cérémonie a eu à rendre un vibrant hommage au Président du Conseil national de la transition, Dr Dansa Kourouma. Elhadj Djeriba Diaby est revenu sur le combat qu’il a eu à mener et le soutien qui lui a été apporté par Dr Dansa, lorsque la Guinée était confrontée à d’énormes violences dues aux manifestations politiques lors du double scrutin législatif et référendaire de mars 2020.

L’ambassadeur de la paix s’est exprimé en ces termes : « Il faut que je dise à nos pères et mères, nos frères et sœurs de Labé qui est Dr Dansa Kourouma, le Président du CNT, l’organe législatif de cette transition. Je le connais, c’est notre fils, notre Président, j’ai beaucoup travaillé avec lui. Dr Dansa m’a aidé dans ma lutte. Pendant le double scrutin législatif et référendaire, je sortais nuit et jour avec Dr Dansa pour éteindre les foyers de tension à Conakry et à l’intérieur du pays. On rencontrait tard dans la nuit les notabilités et les autorités pour les sensibiliser à la retenue et à la paix. C’est Dr Dansa et moi qui avions réglé le problème des routes barricadées au Fouta, coupant cette région au reste du pays. Nous étions en contact permanent avec Elhadj Kolon (grand Imam de Mamou), Elhadj Bano de Pita (Khalif du Fouta), Elhadj Badrou Bah (grand Imam de Labé). Pendant que c’était très chaud sur l’Axe, les populations nous laissaient passer pour rencontrer les familles. Un jour, Dr Dansa en larmes m’a dit, Elhadj, si je trouve quelqu’un pour acheter ma maison ou ma voiture, je vais vendre pour vous soutenir dans ce combat ; même avec des milliards on ne peut pas vous payer pour tout ce que vous faites pour la Guinée. À d’autres endroits et devant moi, des gens ont insulté et traité de tous les noms, Dr Dansa. Mais, moi je sais ce qu’il a fait pour ce pays-là. Si le Président du CNT n’est pas venu ici, c’est à cause de ses occupations à Conakry. Sinon, c’est un homme qui aime la religion et qui a beaucoup foi en Dieu. Pour lui, il n’y a aucune place pour l’ethnie, ce sont les Guinéens qui l’intéressent. Je confie le CNT au Fouta, aux Diakhankés et à la communauté musulmane. Je souhaite que la transition réussisse, que Dieu nous facilite la tâche. Nous devons tout faire pour cela. Évitons l’ethnicisation et agissons en Guinéens tout court pour le bonheur de la Nation ».