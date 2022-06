Dr Dansa Kourouma : « nous attendons avec exigence et insistance le discours de politique générale du Premier ministre »

Apparemment, les conseillers nationaux du Conseil National de la Transition (CNT) ne comprennent plus pourquoi le Premier ministre, chef du gouvernement, Mohamed Béavogui n’arrive toujours pas à présenter son discours de politique générale devant les représentants du peuple qu’ils sont.

A l’occasion de la cérémonie de lancement d’un atelier de formation à l’intention de conseillers du CNT sur la maîtrise du processus budgétaire ce mercredi 29 juin 2022, le président du CNT, Dr Dansa Kourouma n’a pas caché son indignation par rapport à cet état de fait. Il a d’ailleurs dit au ministre du Budget, Moussa Cissé qui était présent sur les lieux qu’il ne l’interpellera plus sur le sujet.

« Cette formation devrait être précédée par une autre rencontre plus importante. Je vous réitère et je vous charge une fois encore de transmettre à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec tout le respect dû à son rang, près de huit (8) mois après sa nomination, la représentation nationale, le peuple de Guinée attend toujours sa politique générale. Nous voulons savoir les grands axes stratégiques. Comment ce gouvernement compte transformer le quotidien des Guinéens ? Nous sommes pressés. C’est la troisième interpellation officielle de ma part. Je l’ai fait par courriers, je l’ai fait par rencontre. Aujourd’hui, je profite pour dire que c’est la dernière interpellation sur le sujet. Nous attendons avec exigence et insistance le discours de politique générale de son excellence monsieur le premier ministre », a-t-il insisté.

Yousouf Keita