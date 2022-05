Dr Diaka Sidibé à Kankan : « nous allons faire le diagnostic de nos institutions pour trouver des solutions »

Arrivée dans la commune urbaine de Kankan dans la soirée de ce samedi 28 mai 2022, la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, s’est tout d’abord réjouie de l’accueil qui a été réservé aux membres du gouvernement, avant de dévoiler son planning dans le Nabaya.

Selon Dr Diaka Sidibé, les institutions d’enseignement supérieur et de recherche seront sillonnées pour toucher du doigt les réalités afin de trouver des solutions idoines aux problèmes :

« Je suis très honorée d’être accueillie en masse aujourd’hui dans la région de Kankan. L’opportunité sera mise à profit comme on l’a fait dans la région de N’Zérékoré pour visiter les services déconcentrés et surtout voir nos institutions d’enseignement supérieur et de recherche, faire le constat et diagnostic pour qu’enfin nous puissions apporter des solutions idoines aux problèmes de la population de Kankan à travers nos institutions. »

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan