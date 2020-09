Dr Diané à Kankan : ‘’ceux qui nous ont précédés et ont mis le pays à genou ont été maudits par le président d’alors’’

Lors du lancement de la campagne électorale pour la présidentielle du Rpg Arc-en-ciel (au pouvoir) à Kankan, 2è ville de Guinée, Dr Mohamed Diané, ministre d’Etat chargé des affaires présidentielles et haut responsable du parti a déclaré samedi que le président d’alors [Lansana Conté] avait maudit « ceux qui qui ont mis le pays à genou ». Faisant ainsi à allusion aux opposants au régime actuel.

« (…) Pour avoir vécu une grande partie de ma vie sur cette terre bénie de nos ancêtres, je sais mieux que quiconque le poids et la valeur de la parole donnée dans cette partie de la Guinée. Je suis convaincu que votre parole étant unique, votre choix est unique : il s’appelle Alpha Condé. Rien ni personne ne pourra vous convaincre du contraire car entre notre bien aimé président et nous, c’est un mariage de cœur, de raison et d’esprit. Depuis plus de trente ans, nous menons un combat commun et regardons la même direction. Qui peut nous manipuler ? Nous sommes dans l’esprit du Professeur, nous sommes à son école, nous sommes fiers et orgueilleux des résultats obtenus dans tous les domaines depuis 10 ans. Certes, pour diverses raisons, notamment par la faute de ceux qui nous ont précédés et qui ont mis le pays à genou avant d’être maudits par le président d’alors, tout n’a pas été encore fait, mais tous les observateurs avertis s’accordent à dire que nous sommes sur le bon chemin », dit l’un des plus proches collaborateurs du président Condé.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan