Dr Diané assure l’intérimat : “si le PRG et le PM sont constitutionnellement OFF…” (Domani, RPG)

Sur sa page Facebook, Domani Doré, porte-parole du RPG ARC-EN-CIEL (au pouvoir) a expliqué les raisons qui ont motivé le chef de l’Etat à confier dimanche l’intérimat du Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana à Dr Mohamed Diané…

Le cynisme ou le manque de culture de certains ne finira donc jamais de me surprendre sous nos cieux ? Certains refusent d’accepter l’idée que le PM qui vient de perdre un être chère, puisse faire une pause pour purger son deuil et qu’un Ministre d’État s’occupe des affaires courantes par intérim 🤔

✅Par ailleurs, d’autres se demandent également pourquoi cela ne fut pas le cas dans un passé douloureux récent lorsque le Même Premier Ministre a perdu sa chère mère ( Paix à son âme) ?

La culture gouvernementale voudrait simplement que lorsque le Président de la République et le Premier Ministre sont constitutionnellement OFF c’est à dire hors du pays pour l’un et exceptionnellement OFF pour l’autre, qu’un haut cadre soit désigné pour assurer la conduite des affaires courantes.

✅La Direction nationale du Rpg Arc-En-Ciel Porte -Parolat RPG ARC En CIEL réitère ses condoléances aux familles éplorées et prie Allah que le Ministre d’État Dr Mohamed Diané puisse encore s’acquitter de cette mission délicate avec la sérénité nécessaire au seul bénéfice du peuple de Guinée comme il en a l’habitude.

Domani Doré