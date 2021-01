Dr Diané aux militants du RPG à Kankan : ‘’le Pr Alpha Condé a commandé 3 millions de carte du parti’’

En marge ce lundi, 11 janvier 2021, de l’assemblée du parti au pouvoir (RPG Arc-en ciel) qui s’est tenue à son siège au quartier Météo, dans la commune urbaine de Kankan où plusieurs ministres et autres hauts cadres venus de Conakry ont pris part, Dr Mohamed Diané, responsable de la délégation a, dans son discours de circonstance rappelé à tous les militants présents sur place le combat mené par Alpha Condé avant d’accéder à la magistrature suprême. Il a aussi appelé les uns et les autres à s’approcher plus encore du parti.

« Alpha Condé a fait plus de 50 ans de combat, il est resté patient avec la bénédiction de ses ainés, jusqu’à ce qu’il est devenu président. Donc il faut que les jeunes du RPG sachent qu’on ne peut pas avoir le bonheur sans combat, sans difficultés. Aujourd’hui, la coordination nationale du RPG voudrait que tous les mouvements de soutien et associations entrent dans le parti. Dans le statut de notre parti, tous les guinéens peuvent y avoir une place, parce que toutes les corporations ont une place ici. »

Plus loin, il a laissé entendre que le chef de l’Etat a commandé 3 millions de cartes pour les militants du parti, une façon pour eux d’agrandir de plus ledit parti.

« Le professeur Alpha Condé a commandé trois (3) millions de cartes du parti. Ces cartes arrivent donc que vous soyez une association ou un groupement ou autres choses tout le monde doit avoir cette carte pour montrer que tu fais partie du RPG. Ces cartes seront informatisées, on va installer un bureau de centre informatique pour que quand on vous donnera votre carte d’électeur avec son coupon, on prendra ce coupon qui contient votre nom et adresse pour mettre dans l’ordinateur, s’il y a 500 mille militants à Kankan, tous ces 500 mille seront enregistrés. »

Pour terminer, le ministre, Dr Mohamed Diané a touché un point clé dans son discours, devant un millier de militants réunis au siège. Il explique qu’ils éliront un secrétaire général pour le RPG qui sera chargé de le diriger pour laisser le président Alpha Condé gouverner la Guinée.

« Nous feront des élections à commencer par les comités de base, les sections et sous sections, mettre en place des fédérations. Après, nous allons convoquer un congrès à Conakry où tous les bureaux seront mis en place et c’est ceux-là qui vont voter pour élire le secrétaire général du parti. On doit mettre un responsable à la tête du parti parce qu’Alpha Condé est déjà le président de toute la Guinée. C’est lui le président du RPG, mais le secrétaire général qui sera élu, c’est lui qui dirigera le parti. La fonction du secrétaire général dépassera un poste ministériel », a-t-il laissé entendre.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

+224 623 77 06 09